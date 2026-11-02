Más de 500 migrantes llegan a Canarias en 8 embarcaciones este puente con siete muertos en una neumática

Canarias ha vivido un puente de Todos los Santos de máxima presión migratoria: Según Salvamento Marítimo, un nuevo cayuco con 19 personas ha llegado este lunes a El Hierro, elevando a 510 los inmigrantes llegados al archipiélago desde la noche del sábado, en ocho embarcaciones. Tres de ellas han llegado a El Hierro y cuatro a Lanzarote, además de la última.

El episodio más grave se ha producido en el norte de Lanzarote. Siete personas murieron en una neumática con 139 inmigrantes, rescatada de madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife. Sólo se han recuperado dos cadáveres, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias aún por aclarar, según el testimonio de los supervivientes. En la misma isla, la Salvamar Acrux rescató a primera hora de este lunes una embarcación con 59 varones magrebíes, y la Salvamar Al Nair otras dos neumáticas, con 35 y 36 personas, informa Efe.

Otro ayuco en El Hierro

En El Hierro, la actividad ha sido constante. Un cayuco con 107 personas fue rescatado a unos nueve kilómetros de la isla en la tarde-noche del sábado, y la Salvamar Navia trasladó a La Restinga otro con 90 migrantes a las 7:45 de este lunes. A ellos se sumaron un cayuco con 30 personas, escoltado por la Salvamar Diphda, y el último, con 19, que arribó sobre las 10:25.

Estas llegadas se añaden a las del sábado por la noche, cuando dos cayucos con 307 personas llegaron a La Restinga tras seis días de navegación desde Gambia. Las cifras varían según el medio y el momento del recuento. Europa Press, por ejemplo, contabilizaba a media tarde siete embarcaciones y 401 personas solo durante este lunes en Lanzarote y El Hierro, y los datos son provisionales.

El repunte contrasta con la tendencia del resto del año. Según Interior, las llegadas a Canarias han caído un 33,5% en lo que va de año, hasta 8.970 personas frente a las 13.491 del mismo periodo anterior. Sin embargo, la prensa ya había señalado un aumento de las llegadas en septiembre tras el alza de julio y agosto, y noviembre suele ser un mes de actividad intensa en la ruta atlántica.