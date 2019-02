IU ataca a Carmena: “Es un peligroso cáncer para la izquierda”

La corriente 'Debate y programa' de Izquierda Unida critica a la alcaldesa Manuela Carmena y su forma de tratar a los partidos políticos.

“Su liderismo antipartido es un peligroso cáncer para el futuro de la izquierda”, lamentan desde Debate y Programa en un comunicado interno en referencia a Manuela Carmena.

“La creación de Más Madrid significa que Manuela Carmena va incluso más allá de su inicial desprecio a lo que significó la candidatura que la llevó a la alcaldía”, agregan a renglón seguido.

Hasta este miércoles ha estado abierto el proceso de primarias en IU Madrid. Dos candidaturas rivalizan para hacerse con los primeros puestos en la lista electoral que se presentarán, como adelantó en noviembre OKDIARIO, contra Más Madrid en las elecciones locales de mayo.

Por un lado está ‘Juntas para Transformar Madrid’, la lista oficialista que apoyan dos concejales de Ahora Madrid (Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez), y, por otro lado, está ‘Debate y Programa’ que apoyan críticos del aparato regional de IU, como el también edil Carlos Sánchez Mato, denostado como delegado de Economía en el Ayuntamiento y ahora centrado en su trabajo político a nivel nacional.

La lista ‘Debate y Programa’ defiende tesis de mayor democratización que ‘Juntas para Transformar Madrid”. Según exponen, la candidatura oficialista quiere “pactar la unidad en los despachos”, mientras que ellos quieren repetir unas primarias abiertas y proporcionales como se hizo en Ahora Madrid en 2015.

Votación del PEF y Chamartín

Esta corriente pide llevar a votación de las bases cuestiones claves de la legislatura como Madrid Nuevo Norte y el Plan Económico. Apuestan por “retirar la Operación Chamartín y sometiéndola a debate y decisión de la base de Ahora Madrid”. “Si hay voluntad de establecer mecanismos de control democrático de la labor del gobierno —que es lo mínimo que se le puede pedir a una candidatura democrática—, hay que demostrarlo retirando esta operación. No ayuda la falta de presencia pública y de firmeza de IU en la expresión de estas cuestiones”, lamentan.

En ese sentido, critican que “IU no fue capaz de levantar una alternativa tras el cese de Sánchez Mato y eso hay que corregirlo. Debemos exigir que Ahora Madrid vuelva al programa: que se modifique el presupuesto de 2019 para usar todos los recursos disponibles que permitiría incrementarlo en 500 millones más, imprescindibles para combatir las carencias sociales (servicios sociales, ayudas, vivienda pública en alquiler, etc.)”.

“Defendemos la unidad tomando como base la aprobación democrática de un programa, la elección de la lista en primarias proporcionales y el establecimiento de unos mecanismos de control democráticos de la candidatura”, agregan.

Más empresas públicas

Asimismo, exigen “un plan de municipalizaciones de servicios públicos empezando por Calle 30, como se aprobó el año pasado, y los contratos que vencen este año: Ayuda a Domicilio, las Escuelas de Danza y Música, y Samur Social; y que se haga con subrogación de las plantillas, por lo que es urgente la creación de una Empresa Municipal de Servicios. No hay que esperar a la próxima legislatura para cumplir”.

Entre los candidatos de esta corriente de IU está la polémica Lorena Yuste, que deseó bombas lapa para Pablo Casado. Lamenta que no ha habido estrategia remunicipalizadora, que no se ha construido la vivienda social prometida, que se ha optado por un urbanismo de pelotazos y que frente a la reforma de Gran Vía las aceras de los barros están de pena.

El cabeza de lista de ‘Debate y Programa’, Jordi Escuer, asegura que “en Ahora Madrid no estamos haciendo mella en los problemas sociales“. “La firma del Plan Económico de Montoro fue un electroshock y no se debió ceder”. Igualmente critica que Nacho Murgui y el Gobierno local no cree que los militantes de base se movilicen contra el Ejecutivo municipal cuando no lo hace bien. “Cuando están los nuestros en las instituciones es cuando más tenemos que salir a la calle”, sostiene.

Otros aspectos que critican es la entrega de llaves al presidente de Israel o la falta de posición firme en el traslado de Franco a la catedral de La Almudena.