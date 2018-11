Carmena se lanza a alquilar “100 papeleras solares” para comprimir la basura

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso más para intentar resolver el grave problema que hay en la capital con la suciedad. Siguiendo la línea marcada por Manuela Carmena de que hay que gobernar con “creatividad” han apostado por “100 papeleras solares compactadoras de basura”.

Como puede avanzar OKDIARIO, el equipo de Carmena ha lanzado una convocatoria pública para localizar empresas que quieran firmar un convenio de cesión de 100 papeleras de este tipo.

El pasado 15 de noviembre el Secretario General Técnico del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad ha ordenado la publicación de la resolución del director general de Servicios de Limpieza y Residuos en la que aprueba este concurso. En otras ciudades estas papeleras han costado 5.000 euros por unidad, lo que en Madrid se traduciría en medio millón de euros en total.

Se trata de “una prueba piloto de papeleras compactadoras solares”. El convenio consultado por este periódico recoge que “la ubicación para la colocación de las 100 unidades de papeleras de compactación solar de las que se compondrá cada prueba se decidirá por los servicios técnicos municipales en comunicación con el conveniado. En todo caso deberán contemplarse varias de las tipologías urbanísticas y socioeconómicas existentes en Madrid. Cada conveniado deberá colocar cien unidades”.

El equipo de Carmena y la concejal delegada Inés Sabanés quiere las papeleras rápido. “Los interesados deberán presentar sus solicitudes, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del día 19 de noviembre”, indica la documentación oficial.

En Bruselas y NYC

Este tipo de papeleras ya han llegado a ciudades como Bruselas o Nueva York. A pesar de que la ciudad belga tiene menos horas Sol que Madrid, tras los atentados terroristas instalaron 30 papeleras solares o inteligentes por 150.000 euros en total, es decir, 5.000 por unidad. En esa urbe es muy frecuente, ante la falta de contenedores, ver montañas de bolsas de residuos en las esquinas.

Cuando se presentaron, las autoridades belgas aseguraron que eran una buena forma de luchar contra el terrorismo ya que se sellan a distancia automáticamente para las cumbres europeas, además de, como sucederá en Madrid, tienen un panel fotovoltaico para comprimir los residuos. Los vecinos de la capital europea, eso sí, lamentaron que la compuerta no era muy grande.

En el interior de estas ‘papeleras 2.0’, gracias al sistema de compresión, caben 600 litros pese a que el volumen del contenedor es de 125. Tienen igualmente un sistema para avisar por geolocalización al departamento municipal de limpieza cuando alcanzan su máxima capacidad.

Con conexión wi·fi

En Nueva York también están operativos. En su primera fase, se instalaron 170 unidades. Además estos cuentan con otra característica: ofrecen señal de Internet mediante wi·fi. Una red que permite la conexión por toda la ciudad a los 8,4 millones de neoyorquinos y otros tantos millones de turistas.

En el lado de los inconvenientes, la gran desventaja es que no hay forma de recuperar algo que has tirado. Más vale que no te equivoques pensando que, por ejemplo, es un buzón de correos porque no hay vuelta atrás.