El ex Jemad más autoritario: niega un debate a los rivales de sus primarias a la búlgara

El líder de Podemos en Madrid, el ex Jemad Julio Rodríguez, ha negado un debate público a los rivales anónimos que compiten contra él en las primarias a la búlgara planteadas en la capital.

Frente a la lista oficialista ‘Unidas por Madrid’ que encabeza el exmilitar, se han presentado cinco candidatos de las bases del partido que buscan también un puesto en la lista electoral de 2019. Con esa lista resultante de la votación interna, el partido morado pretende ir después a la plataforma electoral que liderará Manuela Carmena. Arrogándose el apoyo de las bases del partido, Podemos quiere imponer varios nombres, entre ellos, claro está, el de Rodríguez.

Este diario ha tenido posibilidad de mantener conversación telefónica con tres de los candidatos independientes y todos ellos quieren mantener un debate de ideas con el líder local de Podemos. Sin embargo, el plazo para “campaña electoral y debates” ha terminado este lunes. Fuentes del entorno de Rodriguez declinan, por ahora, comentar por qué no se presta a un debate.

“Aburrido” de los partidos

Por su parte, el candidato independiente Rubén Flores Bernal explica que “estaría encantado de debatir con Rodríguez”. Dice que si el partido pone fecha y sitio él acudiría. Se reconoce “aburrido” de las dinámicas políticas actuales y dentro del partido morado en particular. Hace hincapié en que dentro del partido se requieren “coaches y formación interna sobre liderazgo, comunicación, etc”. Sostiene que la suspensión de militancia de Rita Maestre y los otros 5 concejales “no ha sido positiva”.

Flores Bernal vive en Fuenlabrada y se dedica al deporte, entre otras cosas. Tiene 28 años y desde 2015 está inscrito en Podemos. Dice que, si bien ser concejal igual le viene grande, se considera más que apto para un puesto interno dentro del partido. Admite que este proceso interno son “unas primarias a la medida” del ex Jemad para que se pueda asegurar un puesto en la lista de Carmena.

“Lamento las sanciones”

Como este militante de base también se ha presentado Carlos Danilo Aravena, chileno de nacimiento, que llegó a trabajar con Salvador Allende. “Más que debatir, estaría dispuesto a dialogar con Julio, no lo conozco pero sí me gustaría intercambiar opiniones”, reflexiona.

Al igual que el resto de candidatos interrogados dice que la purga de los ediles puede beneficiarle en la votación. Admite que es posible que los candidatos independientes, aunque no gocen de la popularidad del ex Jemad, pueden tener el respaldo de la militancia como voto de castigo a la actitud autoritaria de Rodríguez.

“Los concejales de Podemos en Madrid han hecho una labor destacada y tienen el apoyo de la alcaldesa, es legítimo que ella quiera seguir contando con ellos. Lamento que se les haya sancionado, creo que los trapos sucios se deben lavar en el interior de las organizaciones”, resume Aravena.

“Muy desilusionado”

Por otra parte, está Carlos Monge Dominguez, licenciado y profesor de Biología. Se describe como un militante de base “muy desilusionado” con la gestión de Manuela Carmena de los distritos del Sur. “Vivo en Carabanchel y está totalmente abandonado de la mano del ayuntamiento, miro por la ventana y lo veo muy degradado”, expresa tajante.

También estaría dispuesto a debatir con el Jemad para confrontar visiones. En todo caso, es el único de los tres consultados que dice que la sanción a los seis concejales ‘morados’ de Carmena era “necesaria”. “Los candidatos de Podemos los eligen los inscritos de Podemos”, remarca siguiendo las tesis de la dirección estatal.

De todas formas, Monge apunta: “Soy de un barrio obrero y no sé si me entendería como Julio Rodríguez, creo que tendríamos discrepancias no he podido leer su programa“.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con los otros dos candidatos independientes y han declinado hacer declaraciones. Por su parte, dos personas del entorno del ex Jemad tampoco han querido explicar por qué el ex militar no acepta debates con los rivales ya que este lunes 19 de noviembre se ha acabado el plazo estipulado para “campaña electoral y debates” antes del comienzo de la votación y en otras comunidades autónomas sí ha habido este tipo de ‘cara a cara’.