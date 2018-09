Denuncian al gobierno socialista de El Boalo por alzamiento de bienes en la contratación de orquestas

El Ayuntamiento contrató una empresa y a dos días del espectáculo rompió el acuerdo firmado Tras ello, firmó un nuevo contrato con una empresa que por orden judicial no puede usar su marca comercial

El Ayuntamiento de la localidad madrileña de El Boalo, donde gobierna un alcalde socialista, ha sido denunciado este viernes en los tribunales por prevaricación y alzamiento de bienes al contratar las orquestas de las fiestas.

La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido registrada y sellada este viernes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Colmenar Viejo.

El denunciante acusa al Ayuntamiento de romper de forma irregular el contrato que había firmado a dos días de la fecha del espectáculo. La razón que esgrime el Consistorio para la anulación es que la empresa no tiene los derechos de uso de la marca ‘Orquesta Europea Big Bang’. Tras ello, el Gobierno local socialista contrató con otro empresario una orquesta con el mismo nombre que no tenía los derechos de uso de la marca.

Como ha podido saber este diario, la marca está embargada tras unos impagos de la empresa que tenía originariamente los derechos. Así consta en sentencia de junio de 2017 en del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo.

El autor de la denuncia considera que el Ayuntamiento ha prevaricado al suprimir el contrato sin darle posibilidad de aportar la documentación que desmontaría la razón esgrimida para cancelarlo. También apunta a delito cuando se contrató en paralelo a otra empresa a sabiendas que su marca comercial estaba embargada. Él mismo había avisado de la situación al alcalde y al edil de festejos. Critica asimismo la negociación a sus espaldas y sospecha de más irregularidades. Por lucrarse con una marca embargada teniendo constancia de que lo estaba, el denunciante también considera que se ha cometido delito de alzamiento de bienes.

Versión del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento considera, en declaraciones a OKDIARIO, que ellos “han contratado legalmente el espectáculo para sus fiestas”. Esgrimen que “un supuesto represente de una orquesta lleva meses intentando negociar para no interponer una denuncia, y nos negamos”. Aseguran que “el ayuntamiento no puede ni debe negociar ningún aspecto con ellos y menos económico”, no obstante reconocen que “tienen todo el derecho a acudir a la vía judicial y que la justicia sirva para defender sus intereses”.

Explican que “se trata de un evento secundario en la programación y de un importe muy bajo pero que debido al enfrentamiento entre dos empresas del sector de los espectáculos musicales, ahora una de ellas pretende judicializar”. En ese sentido, dicen que “por desgracia es muy habitual que cuando estos grupos musicales se separan comienzan estas peleas judiciales por los derechos de imagen y marca”.

Por último, fuentes municipales cercanas al alcalde Javier de los Nietos añaden que ellos “deben ser ajenos a todos estos hechos extrajudiciales”. Según su versión, simplemente “los hechos son que el ayuntamiento contrata a una orquesta y firma con su representante legal un contrato, se celebra el espectáculo, emiten la factura y se abona”.