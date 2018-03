Carmena conocía la muerte natural de Mbage una hora antes de escribir el tuit con el que alimentó el bulo

El gobierno municipal que preside Manuel Carmena dio carrete al bulo de que un ‘mantero’ senegalés había muerto en Lavapiés en una persecución policial. Los dos agentes de la Policía Municipal que asistieron a Mmame Mbage prestaron declaración a las 22 horas y 18 minutos ante los instructores del atestado. Más de una hora después, a las 23:21 horas, cuando la Policía que dirige ya había establecido los hechos, Carmena colgaba un tuit prometiendo una investigación y actuar “en consecuencia”.

Los tiempos del atestado policial y los de la primera reacción de la alcaldesa, de viaje en París, demuestran que Carmena tuvo tiempo de conocer los hechos antes de su pronunciamiento. Hubiera bastado una llamada a los máximos responsables de la Policía Municipal para que éstos le confirmaran lo que verdaderamente ocurrió en Lavapiés a las 17,00 horas: que dos agentes acudieron a las llamadas de auxilio que, en la calle del Oso, un grupo de personas les dirigió con un varón tendido en el suelo bajo un supuesto ataque epiléptico. Fueron estos agentes los que llamaron al Samur y lo que, hasta su llegada, realizaron las maniobras de reanimación.

El joven inmigrante no estaba siendo objetivo de ninguna persecución policial y fueron los agentes quienes le prestaron los primeros auxilios. Hasta seis testigos aparecen en el atestado corroborando los hechos. Esta información estaba al alcance de la alcaldesa cuando decidió publicar el tuit, pero Carmena prefirió sembrar de dudas la actuación de su Policía Municipal y poner de manifiesto que “desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia”.

Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en #Lavapiés. Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 de marzo de 2018

Sin acceso a esta información oficial, pero también sin intención alguna de esperarla, el ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, ya había marcado el camino a las 22:49: “Aquí, en Lavapiés, ha muerto esta noche Mmame Mbage, un inmigrante perseguido por la policía”. Monedero prendió la mecha y las redes dominadas por Podemos se dedicaron después a extender la llama.

Este lunes, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha exigido a Carmena que asuma sus responsabilidades tras los disturbios de Lavapiés: “Los hechos ya no ofrecen ninguna duda de lo que sucedió. El equipo de Carmena tenía toda la información desde prácticamente primera hora de la tarde de que se había producido una muerte por causas naturales y de que no había tenido nada que ver con algún tipo de intervención policial, por tanto la pregunta es: ¿por qué secuestraron esa información?”.

“Lo que hicieron -añade Martínez Almeida- fue lanzar una serie de tuits irresponsables donde únicamente hablaban de investigaciones pero no de respaldo a la Policía Municipal. Carmena está incapacitada para dirigir la ciudad si no es capaz de dirigir su equipo de Gobierno y si no es capaz de que estos asuman responsabilidades”.