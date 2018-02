El terrorista Otegi es la ‘estrella’ en la exposición del ensalza-etarras de Arco: “Yo fui un preso político”

El artista Santiago Sierra, autor de la polémica obra ‘Presos políticos en la España contemporánea’, ha presentado este lunes su proyecto en la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid. Los invitados sorpresa han sido Arnaldo Otegi, Jordi Cuixart y Andrés Bódalo, que han mandado varios mensajes que han sido leídos.

Los más de 200 asistentes han aplaudido las palabras del terrorista Otegi, condenado por llevar a cabo en 1979 el secuestro del director de la fábrica de Michelin en Vitoria Luis Abatua. “Hace tiempo que llevamos denunciado la represión del Estado, ¿qué podíamos esperar de un régimen que procede de un sanguinario como Francisco Franco?”, ha comenzado señalando.

“Hoy se disparan las condenas por enaltecimiento del terrorismo, se subvenciona a la fundación Francisco Franco, se encarcela a raperos o tuiteros, se encarcela a políticos que cumplen su programa electoral o nuestro caso”, ha expresado el vasco en su mensaje.

Otegi considera que su gran logro es “sacar la violencia armada de la ecuación política vasca” y se ha congratulado de la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“El arte, una afrenta inasumible”

“Ahora, el arte se convierte en una afrenta inasumible para la casta del 78”, ha señalado Otegi. Para después añadir que “como ya bien dijo León Troski ‘en la cultura cabe toda la libertad’, la que no cabe en los márgenes estrechos de España y cuya capital hace tiempo que dejó de ser la del ‘No pasarán’ para parecerse cada vez más a Ankara”.

El etarra ha firmado su texto como “Arnaldo Otegi, Mondragón, ex preso político vasco”. Al concluir su lectura, se han sucedido los aplausos sonoros del público.

Tras esas palabras del etarra metamorfoseado en político vasco, se ha leído el texto de Jordi Cuixart desde prisión, donde permanece acusado de un delito de sedición. “Queridos amigos, gracias por el mensaje de apoyo, defender la democracia en Cataluña es hacerlo en todo el Estado”, ha comenzado afirmando el presidente de Òmnium Cultural.

El procesado por sedición ha concluido afirmando que “la solidaridad es la ternura de los pueblos. Como dijo Companys, ‘madrileños, Cataluña os ama’. Visca Cataluña, viva la libertad. Con todo el cariño, Jordi Cuixart, presidente de Omnium”.

“Bódalo está fuerte”

Por último, se ha comentado el mensaje de Andrés Bódalo, sindicalista del SAT condenado por agresión a un concejal socialista. “Bódalo me dice que está fuerte, iba a venir pero tiene que organizar el Día de Andalucía, os manda saludos, no le tenemos miedo a la represión”, ha expresado un portavoz.

Sierra, por su parte, únicamente ha señalado dos cosas. La primera, que su obra no hubiera tenido el mismo eco sin el tema catalán: “Sin incluir este ese tema no hubiera ocurrido nada, solo se habla de los presos catalanes, me da rabia que solo se habla de esos”. La segunda, que los 80.000 euros ingresados se invertirán en el taller para que no cierre.