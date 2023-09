Juan Bravo: «La relación del PP con Vox tiene que ser de máximo respeto, buscando puntos de encuentro»

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), vicesecretario general de Economía del PP, diputado por Sevilla y ex consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, ha sido uno de los artífices del Acuerdo por la Igualdad y Bienestar de todos los españoles. El documento de los seis pactos de Estado que el candidato Alberto Núñez Feijóo propone al resto de partidos para que faciliten su investidura. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya lo ha rechazado, pero todavía faltan por pronunciarse otras variables de la ecuación. El responsable económico de Génova analiza en esta entrevista con OKDIARIO el «proyecto de país» que defenderá Feijóo en las Cortes, ofreciendo soluciones a los problemas económicos que sufren las familias españolas bajo mandato de los socialcomunistas.

PREGUNTA.- Uno de los seis pactos de Estado que plantea su partido es el Pacto por el Estado del Bienestar y aquí entran las pensiones. ¿Qué medidas pondría en marcha un Gobierno del PP para asegurar la viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones?

RESPUESTA.- Lo primero es por qué el PP es de fiar en las pensiones. Si recuerda el Gobierno de Aznar, cuando llega, lo primero que tiene que hacer es pedir un préstamo para poder pagar las pensiones porque la caja estaba quebrada. Esa fue la primera medida en pensiones que tuvo que hacer el presidente Aznar. Lo segundo que hizo fue crear la famosa hucha de las pensiones. Eso lo creó Aznar y la dejó dotada. Segunda opción que hemos tenido de gobernar, con el presidente Rajoy. Si recuerda, las pensiones estaban en riesgo y en duda, y lo primero que tuvo que hacer fue una reforma con un sistema de revalorización de las pensiones que establecía que como mínimo se subían un 0,25% para que nunca más se congelasen. Si cogemos el último año (de Rajoy), el IPC subió el 1,2%. Las pensiones subieron de media un 1,6%, las no contributivas se incrementaron un 3% y las de viudedad pasaron del 52% al 56%, con lo cual la gente sabe que cuando gobierna el Partido Popular las pensiones están aseguradas, no se congelan.

El PP no haría lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez y el ministro Escrivá, que es la posibilidad de rebajar las pensiones. Entonces, en nuestro proyecto está el ‘analicemos nuestra economía y establezcamos un sistema’. Con el PP, que los pensionistas estén tranquilos porque tienen su pensión garantizada, su revalorización asegurada y un futuro donde no haya que analizarlo en 2025. Los socialistas han hecho una propuesta de reforma que ellos mismos saben que no va a funcionar.

P.- O sea, digamos que el PP está trabajando en una propuesta pensada también a largo plazo.

R.- El problema de las pensiones es en el corto, pero sobre todo en el medio y en el largo plazo. En el año 2047 seremos 15 millones de pensionistas. Hoy se pagan 10 millones de pensiones, 9 y pico millones de pensionistas, pero 10 millones de pensiones. En 2047 serán 15 millones. Entonces, en esa travesía tenemos que preparar el país, tenemos que preparar las cuentas públicas, no podemos seguir acometiendo déficits de 63.000 millones de euros como en 2022. Eso lo está poniendo en riesgo el Partido Socialista. Lo hizo cuando llegó Aznar, que lo tuvo que arreglar; lo tuvo que arreglar Rajoy y lo tendrá que arreglar Feijóo. Por eso, dentro de sus proyectos, sabiendo que hay un problema de cuadre de cuentas en materia de pensiones, el presidente del PP mete ese punto (en el acuerdo propuesto a los partidos) que es fundamental para el conjunto de los españoles.

P.- Le pregunto ahora por el Pacto por el Saneamiento Económico, que también se incluye en el documento y que habla de los fondos europeos. ¿Está habiendo una cogobernanza real entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas a la hora de gestionar los fondos europeos?

R.- No. Pero no hace falta que lo diga yo, porque alguien puede pensar que lo está diciendo el Partido Popular. Pregúntele o analice las declaraciones de las comunidades autónomas que hasta ahora estaban gobernadas por el Partido Socialista. Y dentro de ese concepto de país que tenemos, que es el Estado, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, pensar que esos Next Generation o esos fondos europeos se pueden gestionar sin tener en cuenta las comunidades autónomas y las entidades locales, es no conocer este país. Por eso, el fracaso de la gestión de los fondos europeos.

P.- ¿Qué está fallando?

R.- Pues mire, están fallando varias cosas. Está fallando el no tener en cuenta las especificidades que te plantean las comunidades autónomas y no contar con ellas. Está fallando el exceso de burocracia que provoca que el dinero no llegue donde tiene que llegar. Está fallando no escuchar, como por ejemplo con el kit digital, que no ha llegado ni a una cuarta parte de las empresa a las que se pensaba que iba a llegar. Está fallando el no acometer grandes proyectos porque utilizas el dinero como instrumento para intentar satisfacer cuestiones de índole política en vez de cuestiones de ‘índole país’.

Entonces, cuando haces todo ese análisis, resulta que no funcionan. Estamos perdiendo oportunidades. Cuando tenemos entre el marco Next Generation y los fondos europeos marco 14-20 y marco 21-27, más de 200 millones de euros para transformar nuestra economía, no se está transformando. Entonces es un problema de gestión de este gobierno donde se exculpan. Que si la vicepresidenta Nadia Calviño, que si María Jesús Montero, que si la ministra de Industria, entre ellos se reparten la culpa, pero nadie asume la responsabilidad. Es más, los que nos están escuchando o los que nos lean tienen que saber que había que haber presentado en junio un pago y España no lo ha presentado porque no ha cumplido, porque no se han cumplido los requisitos.

Sí que se ha presentado la adenda para conseguir más cuando había de plazo hasta agosto, pero lo que era necesario, que era el pago, no lo han hecho. Y en segundo lugar, España va a recibir más dinero en esa adenda de los fondos no porque España lo haya hecho bien, sino porque ha crecido menos de lo que Europa había previsto. Y como ese dinero es para recuperarse y España se está recuperando peor, Europa tiene que meter más dinero en nuestro país para intentar ver si la economía crece más rápido. Fíjese en esa diferencia. Entonces, mala gestión, mala economía y, en consecuencia, pérdida de oportunidades. Y eso las comunidades autónomas lo están reivindicando de una manera exagerada. Los PERTE es otro ejemplo claro en el que proyectamos 3.000 millones y no se adjudican ni 800. Ya se ponen en duda alguno de los proyectos que estaban dentro del PERTE y empiezan a anticipar las empresas que de esa manera no van a funcionar. Alguien tendría que darse cuenta de que esta no es la fórmula. Por eso para nosotros es uno de los elementos de pacto con todos los partidos, porque creo que esto tiene que ser un proyecto de país, de partidos, de comunidades autónomas, de entidades locales, del conjunto.

P.- El Pacto por el Saneamiento Económico también habla de proteger a los más vulnerables y a la clase media. ¿Cómo se combate una tasa de paro del 11,6%, la más alta de la eurozona?

R.- Lo primero es reconociendo que tienes la tasa de paro más alta de la Unión Europea, que no lo han reconocido. En segundo lugar, no maquillando los resultados, sino buscando el problema para encontrar soluciones; no diciendo que los fijos discontinuos no computan como desempleados, con lo cual el dato sería más alto y sobre todo, algo estarán ocultando cuando no quieren que sea transparente ese dato de cuántos fijos discontinuos no están trabajando. En tercer lugar, tiene usted que analizar por qué tenemos gente sin empleo y empleo sin gente. Tenemos necesidades en el ámbito tecnológico. El año pasado 124.000 plazas o puestos no se cubrieron. Tenemos necesidades en el sector de la construcción, tenemos necesidades en la hostelería, necesitaremos 200.000 ingenieros de aquí al año 2030. Nos hace falta gente en el sector sanitario y sin embargo tenemos desempleados. O invertimos 2.900 millones en políticas activas de empleo para que el SEPE cubra uno de cada 100 puestos de trabajo que se crean en España. Lo ha dicho la AIReF, no son datos míos. Y alguien tendrá que pensar también en los puestos de trabajo que harán falta dentro de cinco años y dentro de diez. Y eso nadie lo está trabajando.

Por eso es falta de gestión, falta de respuesta al vulnerable, porque podemos inventar muchas ayudas, pero la gente no quiere ayudas, la gente lo que quiere es un puesto de trabajo, la gente lo que quiere es una oportunidad de desarrollo, la gente lo que quiere es poder crecer para poder tener libremente su decisión de formar una familia, de comprar o alquilar un piso, de estar en esta u otra empresa o de seguir creciendo profesionalmente. Y eso es lo que nosotros tenemos obligación, desde la parte política, de darle a la sociedad.

P.- ¿Qué cree que debería hacer el Gobierno en funciones ante una inflación que sigue subiendo y una subyacente que no baja del 6%?

R.- Lo primero es reconocer que la inflación sigue subiendo y no hablar de que baja. En segundo lugar, no engañar con el dato último diciendo que es más bajo cuando esto es un acumulado en el que tenemos productos en la cesta de la compra que han subido el 30%, el 40%, el 50% o el 60%. No decir que si el aceite está caro lo vamos a importar de otros países de la Unión Europea, sino buscar cuáles son las vías. El incremento de los precios son los costes. Y en muchos de esos costes el Gobierno es responsable. Cuando sube las cotizaciones sociales, eso repercute en el precio del aceite. Cuando sube los impuestos, eso repercute en el precio. Cuando no atiende la rebaja del IVA a más productos, como se ha demostrado que es válido, eso está subiendo los precios. Cuando sigue estableciendo una burocracia inmensa, esa burocracia tiene costes y van a repercutir sobre los productos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar dónde tenemos el incremento de los costes para intentar rebajarlos.

Mire lo que ha hecho Alemania: 32.000 millones de bajada de impuestos y reducción de trabas administrativas y burocráticas. Y siendo valiente, oiga, y exigiéndole a la Unión Europea que no sea la responsable de más del 50% de las trabas burocráticas que hay. ¿Le suena a nuestros agricultores el quejarse de eso? ¿Le suena a nuestros industriales? ¿A nuestros autónomos? Eso lo viene diciendo el Partido Popular desde hace mucho tiempo, desde mayo de 2022. Pongámonos a ello. Lo hemos propuesto, está ahí. Ese es el pacto que Feijóo ofrece para dos años. Oiga, arreglemos esto y volvamos a elecciones para que los españoles, con la situación y con el barco enderezado, decidan quién quieren que les gobierne.

P.- Ha hablado usted del precio del aceite. Le voy a preguntar. El ministro Planas ha dicho que si empieza a llover de forma intensa durante cuatro semanas seguidas, automáticamente los precios del aceite bajarán en picado. Usted, que es diputado por Sevilla, que conoce bien Jaén, sabe que eso es muy difícil. Y ha dicho Planas que «no hay solución política» para bajar el precio del aceite. ¿Usted cree que hay alguna?

R.- Una solución política, por ejemplo, sería, en primer lugar, haber hecho todas esas obras de infraestructuras del agua que hacen falta, que nos permitirían, como Portugal, no tener problemas de agua. Y que ellos (por el Gobierno) han abandonado. Y en el caso de Andalucía viene siendo reivindicado por el presidente Juanma Moreno desde hace más de tres años. Esa sería una política, eso sí que lo puede hacer el político. La solución no es hacer una previsión de si llueve cuatro semanas seguidas. Oiga usted (a Planas), usted es un ministro y además una persona con mucha formación. Yo creo que los españoles se merecen que les conteste con una realidad, no que les engañe. O nos van a decir, como nos han dicho anteriormente, que los precios de la cesta de la compra iban a bajar y no han bajado nunca. Bueno, salvo para la vicepresidenta Calviño, que decía que en el supermercado al que ella iba sí que habían bajado los precios… Jamás contó qué supermercado era, pero hubiera estado bien para que todos nos hubiéramos podido beneficiar. Pero oiga, hagamos las infraestructuras, atendamos a nuestros agricultores, escuchemos cuando nos dicen los problemas que tienen con los productos que vienen de fuera. Escuchemos los problemas que tienen con el agua. Escuchemos, señor Planas, los problemas que trasladan con la PAC…

P.- Y el precio de la gasolina, que está en los niveles de cuando el Gobierno aprobó el famoso descuento. ¿Qué le parece? ¿Va a plantear el PP alguna iniciativa al respecto?

R.- ¿Me está usted insinuando que España no va como una moto? Si te dedicas a maquillar y a tapar los problemas y a decir que España va como una moto cuando la inflación sigue subiendo, cuando la subyacente la tenemos por encima de muchos países de la Unión Europea, pues resulta que la gente sigue pagando más por la cesta de la compra. La gente sigue pagando más por la hipoteca, por la gasolina… Y este verano la luz ha llegado a estar a 130. Quiero decir, oiga, que la gente sigue pasándolo mal y ellos siguen planteando subir más impuestos. Portugal los baja, Italia los baja, Alemania los baja. Y en España siguen planteando que hay que subir más impuestos para que ellos sigan gastando, dejando un déficit de 63.000 millones de euros. Los españoles no están mejor.

P.- Insisto, si se vuelve a la situación del año pasado con la gasolina, el PP pedirá al Gobierno que tome alguna medida.

R.- Tendremos que ayudar a los que principalmente lo sufren. Ayudas, como nos dice el Banco de España, como nos dice la AIReF, focalizadas a aquellos que más lo sufren directamente, por ejemplo, los transportistas o los autónomos, que con su camión, con su furgoneta o con su vehículo necesitan de esa gasolina, no pueden prescindir de ella. Pero el Gobierno de Sánchez les ha subido la cotización, la gasolina, los impuestos, los costes por su mala gestión con la inflación, mientras sigue incrementando la recaudación. Si comparamos el año 2019 con el año 2022, los españoles han pagado 43.000 millones de euros más de impuestos. Es el momento también de devolverles el dinero, sobre todo a los que peor lo están pasando.

P.- Viendo lo de Murcia, lo de Extremadura… ¿cómo debe ser la relación del Partido Popular con Vox?

R.- Nosotros hemos hecho un planteamiento (tras las elecciones del 28M) en la relación con Vox, de cómo debe ser nuestra relación, bien nos haga falta el voto favorable o nos valga con la abstención de Vox. Y luego en el momento actual, a nivel del Gobierno de España, Vox ha cedido 33 diputados, que es una representación muy importante, en un compromiso firme porque quiere un cambio. Entonces, yo creo que en ese sentido, la relación tiene que ser de máximo respeto y sobre todo buscando aquellos puntos de encuentro que los hay, de cuáles son nuestras políticas en el ámbito económico, en el ámbito de protección, en el ámbito de cambiar cosas que no están bien… Porque al final esto no va del Partido Popular o de Vox, al final lo que nos preocupa es cómo están los extremeños, cómo están los murcianos…

En Andalucía Juanma Moreno gobernó con apoyo de Vox y fíjese cómo está Andalucía. En Madrid hubo un tiempo en el que había apoyo de Vox y fíjese, o si coge Castilla y León donde Vox está dentro del Gobierno, resulta que cuando ha habido las elecciones nacionales (por el 23J), de los mejores resultados de España en cuanto a apoyo al Partido Popular ha sido el de Castilla y León. ¿Qué quiere decir eso? Que donde gobierna el Partido Popular la gente está contenta y responde y lo agradece en forma de voto, que es la manera que tenemos de recibir ese reconocimiento. Ahora mismo gobernamos 14 comunidades autónomas contando las ciudades con Estatuto de autonomía, de 19. Y cuando el presidente Feijóo se ha presentado, ha ganado las elecciones y está a cuatro votos, que no a cuatro cesiones, de poder ser presidente del Gobierno de España, que es lo que los españoles con su voto están planteando.

P.- ¿Cree que existe un ‘PSOE bueno’ con el que se puede llegar a entender el Partido Popular?

R.- Bueno, yo creo que existe un PSOE o representantes socialistas para los que esos seis puntos que planteaba Feijóo… ¿De verdad que el conjunto de los socialistas no está de acuerdo en que hace falta una regeneración institucional? Yo creo que sí. ¿Acaso el conjunto de los socialistas no está de acuerdo en que es necesario un pacto por el Estado de Bienestar para proteger a las familias, para asegurar las pensiones, el empleo..? Sin duda. ¿Para el tema territorial? Por supuesto. ¿Y el tema del agua? ¿Cree que no le preocupa a los murcianos, a los castellanomanchegos, a los andaluces, a los extremeños, a los de Castilla y León, a los de Aragón…? A todo el mundo, por supuesto. Intentar presuponer que todos los socialistas están representados en Sánchez, que tiene un interés, que es el poder y no la gobernabilidad y la estabilidad, creo que no sería adecuado. Creo que hay una parte importante del votante socialista que sí quiere esa España de progreso, esa España que saben que no está representada aquí.