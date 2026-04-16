InfoVlogger: «La derecha española creía que con educación y buenas formas se gana a un grupo de lunáticos amorales»

Isaac Parejo, más conocido como InfoVlogger, ha publicado Manual de resistencia facha. Romper con la hegemonía de la izquierda y el pensamiento único (La Esfera de los Libros). En estas páginas, Parejo explica cómo «la nueva derecha ha abandonado la rigidez y los complejos habituales para transformarse en una fuerza disruptiva, incómoda y hasta punk».

InfoVlogger defiende, además, que la derecha está en un momento antisistema y se está arrancando los complejos para expresar sus ideas y combatir la izquierda actual con sus mismas armas, sin complejos. Y es que, afirma el autor, «durante muchos años, la derecha en España siempre se ha caracterizado por creer que con educación y buenas formas se puede ganar a un grupo de auténticos lunáticos amorales dispuestos a escupirte en los ojos con tal de que no veas la realidad de lo que son ni sepas sus verdaderas intenciones».

«Teníamos una derecha que era un auténtico coñazo»

«Teníamos una derecha que era un auténtico coñazo. Escuchar a un político, a un tertuliano o a un periodista de derechas era como tragarse un maratón de la filmografía de Garci. Somnolencia asegurada», detalla. Se cuestiona, además, la razón por la que «(los de derechas) no podíamos ser como ellos y por qué debíamos fingir seriedad y rigidez dialéctica mientras la izquierda tenía a su disposición todo el camino cultural para ellos. Y no sólo eso: también la calle, el humor, el cine, la televisión, internet. Todo estaba impregnado del virus del progresismo», apunta InfoVlogger.

Destaca que la «palabra más martilleada al español medio, que define toda la basura inculcada por el PSOE, es ultraderecha. Vamos a ser claros: la ultraderecha no existe. La ultraderecha es, como decía Escohotado, un invento de la extrema izquierda. Es el calificativo que le han puesto a cualquier tipo de idea que se aleje un centímetro del PSOE». InfloVlogger llama también la atención sobre la extensión y aceptación de esta «palabreja», ya que «te la compra desde un comunista de hoz y martillo, hasta muchos votantes del PP, y aunque no lo creas también algunos de VOX que se encuentran en el limbo del partido de Feijóo y el de Abascal, que ven en el partido verde actitudes extremistas, fruto de la inoculación masiva del pack ideológico del PSOE».

«Discurso asustaviejas»

Tras la irrupción de VOX en el Parlamento de Andalucía con más de 50 diputados, cree Parejo que el PSOE y la izquierda empezó a usar un «discurso asustaviejas. Quien piense que en España hay cuatro millones de nazis es que no vive en el mundo real o no es más que un indigente mental, incapaz de hacer un análisis social que le lleve algo más de cinco minutos».

Añade que «en el momento en el que el obrero dejó de interesarle, si es que alguna vez les importó, pasaron a interesarse por los más de 445 géneros en lo que uno puede autoidentificarse, dejaron libre un testigo que recogimos nosotros». Poniendo la mirada en EEUU y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Parejo señala que en republicano «arrasó entre la clase media porque apeló a todo aquello a lo que había renunciado desde que llegó Obama y se dedicó a gobernar para los lobbies identitarios». Cree que había «una canalización de un descontento hacia la clase política, la cual había abandonado a la clase media y obrera», señala.

Expresa que «la derecha no tiene un problema de ideas, tiene un problema de vergüenza, al menos lo tenía. Vergüenza a defender lo que pensamos por miedo a que nos llamen fachas. Había, además, algo peor: la derecha imitaba a la izquierda, pero con 10 años de retraso». No obstante, afirma en su libro, que «la batalla ideológica, de todos modos, siempre la ganaba la izquierda, no porque sus ideas fueran mejores, sino por la ausencia de batalla de la derecha, que adoptaba todos los marcos ideológicos del progresismo esperando ser aceptada en esa era satánica. Es decir, querían que los quisieran quienes los odian y se olvidaban de una España en silencio que esperaba una alternativa».

«La izquierda domina el arte, el cine, la literatura, etc. Le entregamos la educación y la cultura, hasta convertirla en el monstruo que es hoy en día. Para que nos entendamos, en España la izquierda representa todo lo bueno y la derecha todo lo malo. Por eso, siempre se ha dicho que el PSOE es el partido que más se parece a España, aunque es verdad a medias, más bien España ha sido manipulada para parecerse al PSOE», expone en su libro.

Recuerda en sus páginas InfoVlogger que hace unos años leyó un reportaje en un periódico nacional que se titulaba: La derecha punki moviliza a la izquierda. «Me gustó porque era una guía sobre todo lo que no debes hacer desde la disidencia a la hora de enfrentarte a esa gente carente de escrúpulos y moral», comenta.

¿Quiénes son la derecha punki?

Pero, ¿quiénes son la derecha punki? Según este autor, «supuestamente los que huimos de la moderación y las buenas palabras para usar las mismas técnicas que la izquierda más fangosa. Somos peligrosos agitadores de la propaganda fascista, y esto te lo compra la derecha más moderada que cree que se requiere de una revolución moderada para acabar con una jauría de izquierdistas que lo único que busca es aniquilar al contrario».

Defiende también que «la derecha en España siempre se ha caracterizado por creer que con educación y buenas formas se puede ganar a un grupo de auténticos lunáticos amorales dispuestos a escupirte en los ojos con tal de que no veas la realidad de lo que son ni sepas sus verdaderas intenciones».

«Llevar hoy una pulsera con la bandera de España es un acto de revolución»

«Somos la reacción a décadas de sumisión al zurderío más totalitario, es un grito desgañitado y rompedor de quienes nos hemos quitado todos los complejos y no escondemos lo que somos o pensamos. Esta nueva ola punki cada día se extiende más», considera InfoVlogger., quien cree también que esta nueva oleada está calando en las nuevas generaciones.

«Hay quienes se asombran de que el partido más votado entre los jóvenes sea VOX. Pero realmente la sorpresa sería si fuera al contrario. Hace unos años la ola de progresismo sí que inundaba a nuestra juventud, pero es que ahora ese progresismo es sistema, siendo la derecha la que representa la rebeldía, es la forma que tienen los jóvenes, más concretamente la Generación Z, de ser contestatarios ante el orden establecido», explica InfoVlogger.

Por tanto, añade, «llevar hoy una pulsera con la bandera de España, para ellos es un acto de revolución, y ellos lo saben y lo fomentan entre sus amistades».

«Saben quién es Franco, pero no Miguel Ángel Blanco»

Sobre la educación, cree que ha habido años y años de adoctrinamiento, y como prueba, un botón. «Todos conocen quién es Franco, pero ni idea de que hubo un hombre llamado Miguel Ángel Blanco que fue asesinado por una banda terrorista (ETA) que hoy forma parte de la dirección del Estado gracias al PSOE».

«Por suerte, como he dicho antes, viene una generación rebelde que ha decidido romper con el sistema que le quieren imponer. Un sistema perverso que premia el mal, al delincuente y al holgazán, y que cada día decide arruinarte un poco más bajo el manto protector de cuatro trapos de colorines que dicen representar la diversidad».