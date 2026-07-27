Igualdad destina 96.000 € a concienciar frente al hombre que «controla el acceso de la mujer al dinero familiar»

El Ministerio de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 96.751 euros (impuestos incluidos) a la confección de un taller de concienciación frente al hombre que «controla el acceso de la mujer al dinero familiar», lo que el departamento que dirige la socialista Ana Redondo llama «violencia económica».

Así, el citado expediente, consultado por OKDIARIO, tiene por objeto la contratación de un «servicio de diseño, implementación piloto y maquetación de un taller de parentalidad corresponsable y sensibilización hacia las violencias económica y vicaria para hombres padres de menores de 12 años», organizado por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que encabeza María Guijarro.

El Ministerio de Igualdad subraya que por «violencia económica» se entiende «la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios».

Este concepto también abarca conductas fuera ya de la pareja, como dejar de pagar la pensión de alimentos de los hijos, enlazando con la «violencia vicaria» que pretende igualmente «perpetuar el control y el daño sobre la mujer, incluso tras la finalización de la relación de pareja», señala Igualdad.

El departamento de Redondo recalca aquí que «trabajar en la prevención de la violencia económica, la sensibilización hacia la no violencia y las paternidades igualitarias corresponsables, la reeducación de penados y la prevención de la reincidencia, supone construir una sociedad más libre, más igualitaria y más democrática».

En este sentido, el Ministerio de Igualdad señala en los pliegos que este taller «ha de permitir el trabajo directo con hombres en materia de sensibilización y toma de conciencia en la responsabilidad personal para la construcción de paternidades presentes, corresponsables, no violentas e igualitarias».

A juicio del Ejecutivo, esta actuación tendrá entre sus objetivos «sensibilizar en materia de paternidad presente, consciente, corresponsable, igualitaria y cuidadora», así como «ayudar a los padres a identificar y reconocer el proceso evolutivo, las necesidades infantiles y la importancia de la no violencia alrededor de los procesos de crianza».

De igual manera, el taller también buscará «promocionar el reconocimiento y la responsabilidad personal en el ejercicio de la violencia de género», añaden los pliegos.

El Ministerio de Igualdad también indica que el taller tendrá un carácter «modular, flexible y adaptable» que permita ser aplicado en servicios de gestión de penas y medidas alternativas, centros de inserción social o centros penitenciarios, así como entornos en los que «se pueda encontrar el perfil de varones padres de menores de 12 años», esto es, «puntos de encuentro familiar, centros de apoyo familiar, APAS y AMPAS, escuelas de padres municipales, grupos de preparación al parto en maternidades, etcétera», indica el Gobierno.

«Masculinidades»

El importe destinado por el Ejecutivo a la confección de este taller de parentalidad corresponsable asciende a 79.960,22 euros (IVA no incluido), es decir, 96.751,86 con IVA incluido. El plazo de ejecución de dicho contrato se sitúa en un máximo de 18 meses desde la formalización del mismo.

Los 79.960,22 euros (IVA no incluido) se desglosan del siguiente modo: Diseño y maquetación del taller: 16.608,90 €. Luego, implementación de no más de tres ediciones piloto del taller en medio penitenciario (colaboración de Instituciones Penitenciarias, según recoge el pliego): 6.157,33 euros por taller. Con un máximo de 18.471,99 €. Y finalmente, implementación de no más de 3 ediciones piloto del taller en medio extrapenitenciario (proporcionado íntegramente por la entidad proveedora): 8.167,33 euros por taller. Con un máximo de 24.501,99 €.

Sobre los destinatarios de este taller, el Ministerio de Redondo considera que «es más fácil motivar e implicar a los hombres y que identifiquen los beneficios de ubicarse en un rol positivo y activo hacia masculinidades igualitarias y no violentas, si se les trata de implicar desde dimensiones sociales positivas (cuidado propio, paternidad, salud, diversidad, etc…)».