Le ha faltado tiempo a Pablo Iglesias, correligionario de Jordi Évole, para salir a apoyarlo en las redes tras la provocación del ex follonero contra Eduardo Inda al acusarlo de «mentir» y de «dar asco». Para ello, no ha dudado en llamar «muñeco diabólico» al director de OKDIARIO. «Más razón que un santo, amigo. Pero Inda es solo el muñeco diabólico que alimentan cada día figuras como Ferreras y Ana Rosa», ha asegurado; ya puestos, completa su repaso apuntando contra otros dos objetivos que también tiene en su diana en los últimos tiempos: Antonio García Ferraras y Ana Rosa Quintana. Iglesias no deja pasar una oportunidad para atacar a cualquiera de los tres periodistas.

Más razón que un santo, amigo. Pero Inda es solo el muñeco diabólico que alimentan cada día figuras como Ferreras y Ana Rosa https://t.co/pDKc1VxGL7 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 13, 2023

Este mensaje en redes del ex vicepresidente segundo del Gobierno es respuesta a otro de Jordi Évole que publicó este domingo sobre una noticia que publicó OKDIARIO respecto a su llamamiento a participar en la manifestación de Madrid contra la Sanidad de Ayuso. Llamamiento que hizo aprovechando los micrófonos de la gala de los Goya, donde era el encargado de dar el premio a la mejor película documental.

Previamente, el periodista también había aprovechado su presencia en la gala del cine para hacer una soflama recordando que se cumplían 20 años del «No a la guerra», con el que la izquierda azotó al Gobierno de José María Aznar, y agradeció al mundo del cine por «enseñarnos a no callarnos».

Inda, a parte de mentir cada día, das asco. pic.twitter.com/LGvuzYqNzm — Jordi Évole (@jordievole) February 12, 2023

«Inda, a parte de mentir cada día, das asco», escribió, errata incluida. Sin embargo, Évole no tuvo problema alguno en fotografiarse con Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA, tras hacerle una entrevista en televisión en el año 2016 en la que blanqueaba al líder de Bildu, que en ningún momento accedió a pedir perdón por las víctimas asesinadas por la banda terrorista.

Sin embargo, esa negativa no fue óbice para que Évole, al término de la entrevista en la que Otegi también reveló que el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco estaba disfrutando de un día de playa con su familia, se dejara fotografiar con el ex presidiario cogido por los hombros, en actitud de total confianza y camaradería.

Esta no fue la primera entrevista que Évole hizo a Otegi. En el año 2009, con ETA todavía empuñando las pistolas, el antes conocido como follonero realizó una breve entrevista al condenado a diez años de prisión por reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo órdenes de ETA, en la que en repetidas ocasiones Otegi rechazó condenar la violencia.

En la breve entrevista de la escalera para el programa Salvados, Évole ya intentó blanquearle haciéndole que condenara la violencia; algo que entonces no consiguió: «Tú que hablas de gestos hacia el diálogo», «no te lo quedes dentro». Otegi le respondió: «Como sugerencia está bien», pero rechazó censurar expresamente el terrorismo.

Otegi: «Estoy absolutamente seguro de que si resolviéramos el problema haríamos feliz a todo el mundo… Bueno, no probablemente a todo el mundo»

Évole: «Pero resolver el problema es empezar condenando la violencia, seguramente»

Otegi: «Tengo mis dudas sobre eso. Creo que es más factible resolverlo, pero bueno, es muy complicado esto. De todas formas tendré en cuenta tu sugerencia»

Évole: «Yo no lo veo tan difícil».

Otegi: «No, si difícil no es».

Évole: «Es cuestión de echarle un par de huevos».

Otegi: «Eso es un argumento muy español», respondía el líder abertzale.