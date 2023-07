Guardiola da la razón a Feijóo: «Mi reacción contra Vox fue poco racional pero dije lo que pienso»

La futura presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado la razón al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre su reacción contra Vox en plena negociación del pacto para gobernar en Extremadura. El candidato popular a la Presidencia del Gobierno aseguró en la entrevista que hoy publica OKDIARIO que la reacción de Guardiola fue «poco racional». La líder del PP extremeño lo corrobora: «Soy muy emocional y mi reacción fue poco racional, pero dije lo que pienso», recalcando que lo que afirmó entonces sobre Vox sigue teniendo vigencia hoy.

Durante un acto celebrado este miércoles, y a preguntas de los periodistas sobre su cambio de posición con respecto al pacto con Vox por la gobernabilidad en Extremadura, María Guardiola ha dicho que es una persona «muy pasional» y «muy emocional» pero sus valores están «intactos».

Corrobora Guardiola la percepción que Alberto Núñez Feijóo tiene de su cambio de parecer con respecto a la formación de Santiago Abascal. En la entrevista publicada este miércoles en OKDIARIO, Alberto Núñez Feijóo aseguró que la reacción de Guardiola fue «poco racional». Feijóo describe lo que sucedió en Extremadura entre PP y Vox: «Vox acepta en principio entrar y quedarse como segundo. Presidir el Parlamento extremeño, un puesto en la Mesa de la Cámara extremeña y un senador que corresponde al PP nombrar, pero que se lo pasamos», explica el líder popular. Que describe después cómo todo saltó por los aires: «Trasladamos a Vox el pacto y cuando está prácticamente cerrado llegan las autoridades nacionales de Vox y dicen que no».

Es entonces cuando Feijóo asegura que la reacción de su nº 1 extremeña fue «dura» y también la califica como «demasiado emotiva, quizás un poco visceral y un poco menos racional».

Guardiola, preguntada sobre estas declaraciones de su presidente, asegura que el líder popular la conoce «bien». La líder del PP de Extremadura se autodefine como una persona «pasional» y «muy emocional». Sobre su cambio de parecer se muestra tajante ante los medios. «Dije lo que pienso –en presente– y mis principios están intactos».

Responde a Vara

En el acto celebrado en Mérida, Guardiola también ha querido responder al socialista y rival político Guillermo Fernández-Vara, que calificó como «pacto de perdedores» el acuerdo entre Vox y PP. Él –en referencia a Vara– salió la noche electoral, hay que recordarlo, diciendo que había perdido, despidiéndose de los extremeños y asumiendo que le habían dicho que no querían que fuera más el presidente de esta región. Por tanto, nada que decir», ha incidido.

De igual forma, ha señalado que «los perdedores no asumen, desde luego, una investidura si no la van a ganar». «Yo desde luego no me presentaría a una investidura si no tuviera los apoyos y, por tanto, lo que me considero es una afortunada por poder cambiar junto a un gran equipo los designios de mi tierra», ha dicho.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones este miércoles en Mérida en una comparecencia acompañada de los candidatos del PP al Congreso y el Senado para las próximas elecciones generales del 23 de julio.