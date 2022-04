Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, afirma que el Gobierno ha elegido «el silencio y el desprecio» como respuesta al plan anticrisis de Alberto Núñez Feijóo. «No ha habido a la fecha ninguna comunicación para intentar sentarse a escuchar. Tuvieron tiempo para negociar con Bildu y con ERC el tema del espionaje pero no para dialogar con el PP. La economía familiar no admite más fuegos artificiales. Las familias Necesitan ayuda eficaz ya. Siéntense a negociar nosotros se lo hemos demostrado por escrito», ha afirmado Bravo en rueda de prensa en la sede nacional de Génova.

El también consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha afirmado que el tema principal de la última reunión del Comité de Dirección del PP que ha tenido lugar este lunes ha sido «el tema económico» y las propuestas económicas que el PP ha trasladado al Gobierno.

«Han sido unas propuestas para dotar de mayores recursos a los que peor lo están pasando. Son documentos realizados por expertos y también por la sociedad civil. Documentos que van dirigidos a las rentas medias y bajas y que suponen una ayuda directa a los pensionistas», ha dicho Juan Bravo.

En este sentido, el vicesecretario de economía del PP ha dicho que han exigido al Gobierno que estudie el plan económico pero la respuesta que han obtenido ha sido el silencio y el desprecio. «No es creíble que no haya ninguna propuesta de ese documento que no se pueda aplicar. Tenemos una enorme responsabilidad intergeneracional en cómo dejamos las cuentas públicas para los que vengan detrás», ha señalado Bravo.

Asimismo, Juan Bravo ha remarcado que por parte del Gobierno «ha habido críticas pero no ha habido respuesta» y que no han recibido «ni una llamada ni una carta» conteste a la que Feijóo envío a Sánchez con el plan económico del PP para atajar los estragos de la guerra. «No ha habido nada únicamente las críticas en los medios de comunicación. ¿Qué tiene más importante en la agenda el PSOE que hablar con el PP y solucionar el problema económico. Decirle no a este documento es decirle no a los españoles.», ha subrayado Bravo.