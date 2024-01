El Gobierno aporta 23 millones para la Copa América de vela en Barcelona pero ni un euro a la F1 en Madrid

En los próximos años España se puede convertir en sede de varios eventos deportivos a nivel mundial que atraigan un gran capital a las ciudades anfitrionas. Así, Barcelona podrá volver a celebrar en sus costas la Copa América de Vela y Madrid convertirse en la Meca de la Fórmula 1. Ahora bien, ambos proyectos, de elevada financiación, necesitan siempre el apoyo de la administración pública para poder desarrollarse correctamente. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido decantarse por la Ciudad Condal e invertir en el campeonato de vela 23 millones a fondo perdido mientras ignora por completo la competición automovilística en Madrid.

No es el único menosprecio que el Gobierno ha hecho al proyecto la Fórmula 1 en Madrid. El pasado 23 de enero, durante la presentación del Gran Premio en IFEMA, el actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, no estuvo presente junto a las demás personalidades. Prefirió reunirse con Joan Laporta en las oficinas del FC Barcelona tal y como publicó el CSD a través de sus redes sociales.

🗓️ @jmrdezuribes continúa este martes su agenda institucional en Barcelona. 🔴🔵 En el marco de su primera visita a la ciudad condal como presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes se ha reunido con Joan Laporta en las oficinas del FC Barcelona. pic.twitter.com/xBLTrYtuov — CSD (@deportegob) January 23, 2024

«Sánchez no está ni se le espera», aseguran fuentes del Ayuntamiento de Madrid a OKDIARIO, que, además, explican no haber recibido ninguna comunicación del Gobierno para apoyar este proyecto. En el caso de la financiación, las mismas han señalado que la Fórmula 1 va a desarrollarse gracias a la iniciativa privada para que no haya un coste para ninguna de las instituciones.

En el consistorio madrileño siempre han tenido claro que no podían contar con inversiones de dinero público para llevar adelante el proyecto como en el caso de la Copa de Vela en Barcelona. Por lo que para desarrollar el Gran Premio de Madrid toda la inversión será privada, procedente en su mayoría de los dueños del Gran Premio de México, el conglomerado empresarial de Alejandro Soberón. El mismo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, dijo el pasado mes de diciembre que habían estado trabajando para traer la Fórmula 1 a Madrid y que lo habían hecho a través de IFEMA «con la premisa de que no hubiera ninguna inversión de dinero público».

Durante la presentación de la Fórmula 1 de Madrid, Almeida dijo que Madrid no aspira a albergar un Gran Premio, «aspira a tener el mejor del mundo». «Nuestra ambición no es tener solamente un acontecimiento deportivo, es tener el mejor del mundo. Tenemos el mejor escenario posible en Madrid. Se podrán desplazar en 15 minutos desde el Aeropuerto o desde el centro de Madrid. No hay reto que se nos resista a Madrid», aseguró.

El hecho de que no cuente con inversión pública no significa que este proyecto no vaya a generar grandes beneficios. Según confirmó el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, el Gran Premio de España de Fórmula 1 en la capital española generaría en la ciudad unos 500 millones de euros al año. Tomando como referencia las carreras de México y Miami de estas últimas temporadas, el Gran Premio de Madrid puede convertirse en un auténtico fenómeno económico en la capital. En México la entrada regular cuesta una media de 300 dólares con más de 150.000 personas como asistentes a la carrera. Además, hay 20.000 espectadores que tienen acceso al paddock y que pagan un extra de hasta 15.000 dólares por ellas.

De esta forma, Madrid ya se prepara para acoger el Gran Premio de Fórmula 1 después de muchos meses de arduo trabajo. Con la confirmación oficial de la FIA en la mano, comienza la cuenta atrás para organizar uno de los mayores eventos a nivel mundial que se celebrará en la capital de España a partir de 2026.

Copa América de vela

El pasado mes de diciembre el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, anunció durante una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona que el Gobierno iba a hacer todo lo posible para volver a organizar la próxima Copa América de vela y que la tenían «muy bien encaminada».

Durante su intervención, Francos también anunció que el Gobierno de España había participado en el proyecto con una inversión de 23 millones de euros con el objetivo de que el evento pudiese tener continuidad en Barcelona durante los próximos años. Asimismo dijo que Cataluña y en especial Barcelona debían representar «un imán» para volver albergar grandes eventos deportivos.

Sobre la Fórmula 1 en Madrid el ex presidente del Consejo Superior de Deportes argumentó que comprendía «la inquietud de Cataluña» por perder el Gran Premio de Montmeló y que existe una competencia sabida entre la Generalitat y Madrid por celebrar el premio automovilístico.