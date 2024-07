Feijóo tilda de «espectáculo de inmadurez» la ruptura de Vox: «Nosotros no nos confundimos de adversario»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la decisión de Vox de romper con el PP en todos los gobiernos regionales de «espectáculo de inmadurez» y ha comparado a la formación de Santiago Abascal con los independentistas que hacen «chantajes» a la nación. «Allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o de podemos. Allá el que piense en su interés personal como si fuera Sánchez», ha dicho el líder del PP durante una intervención con motivo de la clausura del XIX Congreso Provincial Extraordinario del PP de Orense junto al presidente del PP de Galicia y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente provincial electo de la formación, Luis Menor.

Asimismo Feijóo ha recordado que él tiene muy claro que no es Pedro Sánchez y que el conjunto de lo españoles pueden estar tranquilos a este respecto porque el PP se dedica «a las cosas importantes de la gente» y no ha participar en espectáculos. «Estamos con el conjunto de España no a nuestras cuitas ni a las formas de conseguir un puesto ni a las formas de comprar la presidencia», ha asegurado el presidente del PP.

En esta misma línea, Feijóo ha señalado que ahora el PP tiene una nueva oposición por parte de Vox pero que eso no los va a distraer para seguir haciendo oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. «Que el PSOE no se las prometa muy felices con el nuevo capote que le han dado los dirigentes de Vox. No nos vamos a confundir de adversarios ni de prioridades ni de objetivos. Nuestros adversarios siguen siendo la parálisis, la decadencia y el deterioro del gobierno y nuestras prioridades siguen siendo los españoles», ha explicado.

«Los españoles pueden estar seguros que vamos a defender nuestros principios. No se van a sacar a subasta, como hizo este Gobierno para ser investido, ni se van a someter a la amenaza de nadie. Y cuando digo nadie, es nadie, cueste lo que cueste. Esos son unos principios, queridos amigos, lo demás es pura conveniencia», ha sostenido el líder del PP.

Durante su discurso, Feijóo también ha defendido una política migratoria «responsable», si bien ha explicado que una vez llegados a España, los menas deben ser repartidos en un ejercicio de solidaridad entre comunidades autónomas. «Ninguna urgencia existencial va a impedir que sigamos rechazando una política migratoria irreponsable. Estar en el gobierno es gestionar no repartir los problemas. Es tomar decisiones no echarle la culpa a los demás, es ejercer el liderazgo y proponer opciones que le valgan a la mayoría», ha dicho.

Ahora bien, el presidente del PP ha subrayado que la solidaridad no implica falta de oposición al Gobierno y en este sentido ha dicho que «ninguna cortina de humo propiciada por ninguna pinza va a evitar que el gobierno responda por los presuntos casos de corrupción que habitan en el palacio de La Moncloa».

Sobre el ejecutivo de Pedro Sánchez Feijóo ha denunciado que está colonizando las instituciones públicas y que el presidente del Gobierno «pretende repartir el consejo de ministros» por todo el Estado. Contra esto el líder de los populares propone una política basada en la Igualdad de todos los españoles, la libertad y la solidaridad. «No estamos en política para desatender los problemas de los ciudadanos, estamos para gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos. España es una nación de ciudadanos libres e iguales y solidarios. Nos oponemos a una visión egoísta de país», ha detallado.

Hambre de victoria

El presidente del Partido Popular ha asegurado que el PP tiene «hambre de cambio y victoria» porque los españoles también la tienen, y que por mucho que el PSOE esté «feliz con el nuevo capote» que les han dado «los dirigentes nacionales de Vox», el cambio «es imparable».

A ese cambio ha convocado a los ciudadanos que «no comprenden lo vivido esta semana» y a los que se sienten «decepcionados» por la situación, incluidos los votantes del PSOE y también los que no comparten «la deriva de los dirigentes de Vox». Por último, Feijóo ha defendido que el PP «es cada vez más amplio» porque «es la casa de los demócratas» y de los que se toman el país «en serio».