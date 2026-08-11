Feijóo: «Si necesito a Vox para gobernar lo haré con luz y taquígrafos, no será un pacto encapuchado como Sánchez con Bildu»

Es obvio que Alberto Núñez Feijóo (Los Peares, 1961) va a por la mayoría absoluta, como cualquiera de los cabezas de lista de las principales ofertas políticas españolas. Pero esa época de la alternancia, en la que PP y PSOE se anotaban 180 escaños, ya es historia. Tal vez vuelva pero desde luego no a corto ni medio plazo. Por eso nuestro protagonista es más consciente que nadie, e indiscutiblemente que nunca, que o mucho cambian las cosas o tendrá que pactar con Vox para ser investido presidente del Gobierno. La gran diferencia es que ni él ni el Partido Popular caen ya en la trampa de maquiavelos de tres al cuarto que les tendían los socialistas y sus sucursales mediáticas: «Ustedes son socios de la extrema derecha».

Ahora, el presidente del PP hace de la necesidad, virtud, y contrapone un futuro pacto «con luz y taquígrafos» con Abascal al que Pedro Sánchez suscribió bajo manga hace ocho años con Bildu, la marca blanca de la banda terrorista que asesinó a 856 españoles. Y tiene el mismo concepto moral que la absolutísima mayoría de los españoles del marido de la biprocesada Begoña Gómez: es un corrupto, por acción u omisión, pero un corrupto. En la segunda parte de la entrevista concedida a OKDIARIO el viernes pasado en Pontevedra, mete la quinta velocidad a sabiendas de que salvo pucherazo colosal a estas alturas de 2027 ya será presidente del Gobierno. Este Feijóo es más Feijóo que nunca.

PREGUNTA.- ¿Pedro Sánchez es un autócrata? Yo creo que sí.

RESPUESTA.- Pedro Sánchez es el presidente menos democrático que ha tenido España desde la Transición. Y no sólo porque es presidente perdiendo las elecciones, cosa que no ha sucedido con ningún presidente del Gobierno en España, sino porque no respeta la Constitución, las Cortes Generales, las sentencias, no respeta a los jueces, les insulta, les llama fachas con toga y dice que hay lawfare, se niega a dar ningún tipo de explicación sobre la corrupción que le afecta. Es evidente que, sin Sánchez, que es el nexo político corruptor, no habría Ábalos. Sin Sánchez no hay Santos Cerdán. Sin Sánchez no hay Leire. Sin Sánchez no hay cloacas. Sin Sánchez no hay hermano. Y sin Sánchez no hay su mujer. Por tanto, el nexo político corruptor es el señor Sánchez. Y, por si fuera poco, aparece Zapatero. Y es que Sánchez y Zapatero tienen el mismo destino. Si algún día Zapatero dice delante de un juez cómo consiguió el rescate de 53 millones de Plus Ultra el señor Sánchez, muy probablemente, tendría el mismo problema ante los jueces que tiene actualmente Zapatero.

«La cloaca diseñó en La Moncloa y se financió en Ferraz»

P.- ¿Zapatero es un corrupto?

R.- Hay indicios racionales de que Sánchez está detrás de la corrupción en su Gobierno, en su partido, y que consintió la corrupción o la presunta corrupción en su familia. Insisto, sin Sánchez no puede haber Ábalos ni Santos Cerdán. La cloaca se mueve entre La Moncloa y Ferraz. Se diseñó en La Moncloa y se financió en Ferraz. No hay ningún presidente que tenga más antecedentes y más actitudes colindantes con la corrupción que el señor Sánchez en toda nuestra historia democrática.

P.- ¿Usted o Eva Cárdenas [su pareja] tienen en la caja fuerte unas joyas como las de Zapatero?

R.- Pues evidentemente no, y mucho menos en la sede del PP. Imagínese que entra en la sede del PP y hay una caja fuerte y aparecen unas joyas que no sé de dónde vienen. Primero digo que son de la familia, que es una herencia, que son 30.000 euros… En fin.

P.- ¿Qué le parece lo de las joyas? Porque es la cuestión más surrealista y más golfa, visualmente hablando, que yo he visto en toda la historia de la democracia.

R.- Pues mire, no le oculto que a mí me sorprendió lo que se está conociendo del presidente Zapatero. Yo no tengo un buen concepto de la presidencia de Zapatero. Además, coincidí con él como presidente de Galicia siendo presidente del Gobierno. Su política económica fue una enorme frivolidad, su política territorial es el germen del problema territorial de España y, al final, es el maestro de Pedro Sánchez, su referencia moral. Es el Gandhi de la política española. Pero esto me parece excesivo. Su relación con Chávez y con Maduro es abominable. Pero saber que detrás de eso hay negocio, que muy probablemente detrás de sus visitas a China había negocio, y después de ver el tema de las joyas -50 días sin aclarar-, que haya metido a sus hijas en todo esto… Yo creo que España no se merece tener un ex presidente como Zapatero. España se merece explicaciones y que cuente lo que ha hecho. Porque si cuenta lo que ha hecho nadie va a poder borrar sus conductas pero, al menos, puede finalizar con un arrebato de dignidad, que creo que en este momento lo necesitaría. Para intentar, de alguna forma, tener un borrón menos en su biografía política.

P.- ¿Y Begoña Gómez es una corrupta? ¿La conoce?

R.- Coincidí con ella en una fiesta de verano de un medio de comunicación. Soy un poco despistado, la saludé y no sabía quién era. La había visto un par de veces en los medios. Estamos hablando de 2022, no tenía tanta popularidad como tiene ahora.

P.- Nosotros ya habíamos publicado sus cátedras y sus escándalos universitarios.

R.- Bueno, lo cierto es que no la conocía, me la presentaron, fue amable. Pero, con independencia de su propia historia laboral, su procedencia, de la actividad a la que se dedicaba su familia…

«No responsabilizo sólo a Begoña Gómez, tiene mayor responsabilidad su marido»

P.- ¿ A qué se dedicaba la familia?

R.- ¿Quiere que se lo explique yo a usted? Parece que usted no lee el periódico que dirige. Pues saunas versus prostitución. Parece que eso es comúnmente admitido. Nadie lo discute.

P.- Vaya nivel moral, ¿no?

R.- Sí, sobre todo cuando su marido y presidente del Gobierno nos dice que hay que abolir la prostitución. Yo creo que hay personas que están capacitadas para hablar de unas cosas y que están inhabilitadas para hablar de otras. Pero hay cosas que a mí me sorprenden muchísimo. Yo comprendo que Begoña Gómez no tiene por qué saber derecho administrativo ni incompatibilidades de altos cargos ni de una mesa de contratación ni de inhibirse en los procedimientos administrativos… Ahora bien, en el Palacio de La Moncloa, con 700 asesores, alguien le podría haber dicho: «Oye, en ningún caso escribas una carta para una persona que se presenta a una contratación pública». Yo no responsabilizo sólo a Begoña Gómez. En mi opinión, tiene mayor responsabilidad su marido, el presidente del Gobierno.

P.- Pero, en cualquier caso, lo lógico para la cónyuge del presidente del Gobierno es no meterse en ese lío, es una cuestión de sentido común.

R.- Sí, de sentido común, efectivamente. En la empresa privada se puede hacer pero en el sector público es un principio básico. Por eso digo que la mayor responsabilidad administrativa, política y, en el caso de que tenga responsabilidad penal, la mayor responsabilidad, en mi opinión, la tiene el presidente del Gobierno. No puede aceptar que su mujer esté escribiendo cartas a una persona que presenta una oferta para obtener un contrato de la administración pública. ¿Pero en La Moncloa a qué se dedican? ¿No hablan entre sí? ¿La vicepresidenta económica no llama la atención al respecto? ¿Y la empresa pública Red.es no dice nada? Cuando conozcamos las pruebas de ese sumario acreditaremos que no hay principios. Y cuando tú no tienes principios crees que todo se puede hacer. Cuando en vez de ser el primer servidor de tu país utilizas el país para servirte de él llegas a la conclusión de que todo es posible, de que se le pueden dar contratos a tus amigos, de que al ex presidente del Gobierno se le puede dar una información privilegiada para que cobre una comisión, de que podemos hacer negocios con empresas chinas, que tú vas primero y yo después, o que en España veamos a un ex presidente del Gobierno relacionándose con dos dictadores, Chávez y Maduro, y que no pase nada. Y que el ministro de Exteriores diga que el señor Zapatero ha hecho grandes cosas por la democracia venezolana… ¿Cómo que ha hecho grandes cosas por la democracia? Lo que ha hecho es apuntalar la dictadura venezolana y ha sido un enemigo claro de las elecciones libres en Venezuela.

«Se puede ser un corrupto por acción o por omisión»

P.- ¿Pedro Sánchez es más rico ahora que en 2018, cuando echó al PP con una moción de censura basada en un párrafo prevaricador?

R.- No lo sé, no tengo información para concluir eso.

P.- ¿Pero a usted qué le indica el olfato? Porque si todos a tu alrededor son corruptos o eres el más tonto del mundo o tú eres un corrupto igualmente.

R.- Se puede ser un corrupto por acción o por omisión.

P.- ¿Y por omisión lo es?

R.- ¿Por omisión? Pues mire, Sánchez cesó a Ábalos porque sabía lo que hacía. Sin embargo, después lo volvió a reponer en la lista de número dos por Valencia. Sánchez tenía que saber lo que hacía Santos Cerdán porque se le avisó con varios meses de antelación. Yo mismo lo hice en el Congreso, con una pregunta oral. Por lo tanto, hay una acción por omisión de corrupción. Y tenía que saber lo que pasaba con las cloacas. Qué casualidad que cuando se retira a aquellos cinco días para reflexionar si quería seguir siendo o no presidente del Gobierno es cuando se construyen las cloacas. Sánchez sabe que había un movimiento desde su Gobierno para atacar al Estado, lo sabe. Y cuando el señor Sánchez ha apoyado al señor Zapatero, y lo ha apoyado de forma clara en lo de las joyas… Lo que debería hacer es comparecer ante el juez y contar lo que sabe. En fin, por acción o por omisión, creo que Sánchez es responsable de muchos actos corruptos que han ocurrido en España en los últimos años.

P.- ¿Ha hablado con Santiago Abascal en los últimos días?

R.- Hablamos en el último pleno y después nos hemos mensajeado porque se ha muerto un amigo, el presidente de la Fundación Reformismo21 [Pablo Vázquez], con el que Santiago Abascal tenía muy buena relación. Me dio el pésame y yo se lo agradecí.

P.- Seguramente dentro de menos de un año usted será presidente y Abascal le pedirá entrar en el Gobierno, ¿aceptará que sea vicepresidente?

R.- Mire, yo soy consciente de que España vive en una encrucijada, que la gente está muy tensionada, muy crispada, que tenemos un presidente del Gobierno que incentiva la crispación, la polarización, porque sólo así puede subsistir. Tenemos un presidente del Gobierno muy conflictivo y en España hay que volver al sosiego, al respeto institucional, a la política con mayúsculas. Tenemos que afrontar los principales problemas de nuestro país. El primero es la limpieza institucional y la regeneración de la vida política. El segundo, la vivienda, y de una forma muy especial para los jóvenes. El tercero son los impuestos. La presión fiscal en España ha subido casi tres puntos mientras en la Unión Europea ha bajado.

P.- ¿Usted va a bajar mucho y bien los impuestos?

R.- Yo voy a bajar los impuestos porque es imposible subirlos más.

P.- Sánchez ha subido 97 figuras tributarias.

R.- Sánchez tiene una recaudación de 175.000 millones más al año de la que tuvo el Partido Popular en su último año. Mientras la presión fiscal ha subido en España, ha bajado en la Unión Europea; mientras los sueldos netos han bajado un 2% en España, en la OCDE han subido más de un 3%. Somos el país con mayor pobreza infantil y se ha incrementado un 44% la deuda pública. El salario de un joven es inferior a la pensión media de un jubilado. Los servicios públicos nunca habían estado tan deteriorados: el tren de alta velocidad, las autovías, Red Eléctrica… Y ahora, por si fuera poco, la invasión del territorio español. Tenemos muchísimo trabajo por hacer y yo creo que España necesitaría un gobierno muy sólido, muy fuerte, un gobierno de mayoría y ése es mi objetivo. No he cambiado de objetivo.

P.- ¿Qué significa un gobierno de mayoría? ¿Con o sin Vox?

R.- Que el PP pueda gobernar en solitario. Tras la crisis de UCD vino un gobierno de mayoría de Felipe González; después de la crisis de Zapatero vino una mayoría fortísima del Partido Popular con Mariano Rajoy. Hoy estamos peor, la situación es más crítica. Yo creo que España necesita un gobierno muy sólido y muy fuerte, y yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Creo que para España es mejor un gobierno muy sólido, con una mayoría muy amplia del Partido Popular, que una coalición. Pero soy consecuente y coherente y yo no voy a negar, lo hemos hecho con las comunidades autónomas; si falta algo para conseguir esa mayoría suficiente para gobernar, necesitaríamos un acuerdo con Vox. Un acuerdo con luz y taquígrafos, no el pacto encapuchado de Sánchez y Bildu. Un acuerdo decente. No he cambiado de opinión. Sigo pensando que para España, en esta situación crítica, es necesario un gobierno muy sólido.

«A Sánchez le gustaría que presentase una moción de censura y que no tuviese los votos suficientes para sacarla»

P.- ¿Por qué no presenta una moción de censura? Yo la hubiera presentado.

R.- Ya sé cuál es su opinión, pero usted también conoce cuál es la mía. Cada seis meses hay una información suficiente para presentar una moción de censura.

P.- Yo diría que cada día.

R.- Sí, pero es que una vez que se presenta la moción de censura no puede volver a presentarla hasta el siguiente periodo de sesiones. Y a Sánchez le gustaría que presentase una moción de censura y que no tuviese los votos suficientes para sacarla y salir del Congreso revalidado para seguir siendo presidente. En el Congreso se sometió a votación la dimisión del presidente, con una mayoría de 179 votos. Por tanto, está cesado por el Congreso. No legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que la Cámara vota a favor de que dimita un presidente del Gobierno. Si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del Gobierno, no tenga usted ninguna duda de que en 48 horas presentaré una moción de censura para convocar elecciones de forma inmediata.

P.- ¿Éste es un mensaje para Junts?

R.- Es un mensaje para todos los que tengan un mínimo de dignidad y no se conviertan en cómplices del señor Sánchez. Yo creo que hay partidos políticos que van a pagar muy cara en las urnas la complicidad con un gobierno como el de Sánchez. Estoy convencido. De hecho, hay encuestas que así lo acreditan. Por tanto, no entiendo qué le deben. Entiendo que para un partido nacionalista, independentista, cuanto más débil sea el Gobierno central, más posibilidades tiene de sacar sus reivindicaciones. Pero ya llega un momento en que chocas contra la dignidad. Todos los partidos que apoyan al Gobierno son cómplices de la mayor corrupción de nuestro país y de un Gobierno que se ha convertido en un desgobierno. ¿Se van a llevar también a los menas al País Vasco y a Cataluña? ¿O el Gobierno no se va a atrever? No estamos en umbrales políticos, estamos en umbrales de dignidad. Y si usted quiere mantener un partido político digno es incompatible con mantener a Sánchez de presidente del Gobierno.

P.- ¿Hablan con Junts?

R.- Nosotros tenemos contactos con Junts, sí, claro. Y tenemos contactos con el PNV y con otros partidos, con Coalición Canaria… Con Junts probablemente más porque son los únicos que se atreven a votar en contra de Sánchez. UPN también y Coalición Canaria de vez en cuando. Pero el PNV y otros hacen lo que diga Sánchez.

«Creo que se deben prohibir los indultos a los políticos condenados por corrupción»

P.- ¿Hará usted una ley del cónyuge del presidente o presidenta del Gobierno? Yo sé que Eva Cárdenas no va a hacer nada raro pero creo que esa ley estaría bien.

R.- Es verdad que tenemos que modificar el ordenamiento jurídico español después de que Sánchez ha sido presidente del Gobierno porque el legislador no prevé que el presidente del Gobierno sea el primer incumplidor de la legislación que tiene que aplicar y defender. Tenemos que regular qué ocurre cuando no se obtiene el beneplácito de la Cámara para los Presupuestos. En mi opinión hay que disolver las Cortes. Tenemos que prohibir que un miembro del Gobierno pase al día siguiente a ser fiscal general del Estado o miembro del Tribunal Constitucional o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Competencia, al Banco de España… Tenemos que establecer una vacatio de al menos cinco años para que nadie que haya sido político pueda ocupar instituciones del Estado. Tenemos que ser muy contundentes con los indultos a los políticos condenados por corrupción. Yo creo que se deben prohibir. Todo este tipo de cosas tenemos que ordenarlas. Sobre el cónyuge no ha habido necesidad de hacerlo nunca, ni con Adolfo Suárez, ni con Felipe González, ni con Aznar, ni con Zapatero, ni con Rajoy. No hay necesidad, porque la legislación española, el derecho administrativo, los supuestos de incompatibilidad, de recusación, son suficientemente claros. Ahora bien, yo no me voy a negar a aprobarlo si me pasan un anteproyecto que solucione lagunas legales. Pero, en este momento, yo le diría que no es necesario. Lo que hace falta es cumplir la ley, cumplir el Código Penal, la ley de contratos, la ley de incompatibilidades de los altos cargos. Cumplir el ordenamiento jurídico español.