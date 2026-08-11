Feijóo: «Si hay un arrebato de dignidad de algún socio del Gobierno, presentaré una moción de censura en 48 horas»

Alberto Núñez Feijóo descarta presentar una moción de censura. Al menos, por ahora. Los votos no suman sin el apoyo de partidos que, hoy por hoy, siguen sosteniendo a Pedro Sánchez, como Junts o el PNV. Si tuviera ese apoyo garantizado, el presidente del PP presentaría una moción de censura instrumental, es decir, para convocar elecciones.

Los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Sánchez, en lo personal y en lo político, dan argumentos para plantearla. Pero el líder popular se resiste. Considera que a Sánchez le agradaría salir reforzado del Congreso en caso de una moción fallida. Eso sí, lanza avisos a los partidos que permiten al socialista permanecer en el poder: «Son cómplices de la mayor corrupción de nuestro país y de un Gobierno que se ha convertido en un desgobierno».

PREGUNTA.- ¿Por qué no presenta una moción de censura? Yo la hubiera presentado.

RESPUESTA.- Ya sé cuál es su opinión, pero usted también conoce cuál es la mía. Cada seis meses hay una información suficiente para presentar una moción de censura.

P.- Yo diría que cada día.

R.- Sí, ya, pero es que una vez que se presenta la moción de censura, no puede volver a presentarla hasta el siguiente periodo de sesiones. Y a Sánchez le gustaría que presentase una moción de censura y que no tuviese los votos suficientes para sacarla y salir del Congreso revalidado para seguir siendo presidente. En el Congreso se sometió a votación la dimisión del presidente, con una mayoría de 179 votos. Por tanto, el presidente está cesado por el Congreso. No legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que la Cámara vota a favor de que dimita un presidente del Gobierno. Si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del Gobierno, no tenga usted ninguna duda de que en 48 horas presentaré una moción de censura para convocar elecciones de forma inmediata.

P.- ¿Éste es un mensaje para Junts?

R.- Es un mensaje para todos los que tengan un mínimo de dignidad y no se conviertan en cómplices del señor Sánchez. Yo creo que hay partidos políticos que van a pagar muy cara en las urnas la complicidad con un gobierno como el de Sánchez. Estoy convencido. De hecho, hay encuestas que así lo acreditan. Por tanto, no entiendo qué le deben. Entiendo que, para un partido nacionalista, independentista, cuanto más débil sea el Gobierno central, más posibilidades tiene de sacar sus reivindicaciones. Pero ya llega un momento en que chocas contra la dignidad. Todos los partidos que apoyan al Gobierno son cómplices de la mayor corrupción de nuestro país y de un Gobierno que se ha convertido en un desgobierno. ¿Se van a llevar también a los menas al País Vasco y a Cataluña? ¿O el Gobierno no se va a atrever? No estamos en umbrales políticos, estamos en umbrales de dignidad. Y si usted quiere mantener un partido político digno es incompatible con mantener a Sánchez de presidente del Gobierno.