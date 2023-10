Feijóo propone siete «palancas de crecimiento» mientras Sánchez sólo se preocupa de «una tal amnistía»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto siete «palancas de crecimiento» económico para crear empleo o apostar por «una políticas fiscal atractiva». Feijóo ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por hablar de «una tal amnistía» para los que «han delinquido», en lugar de debatir sobre la situación de la economía española.

«Es indigno que los políticos piensen más en sí mismos que en los ciudadanos a los que sirven. Creo, por tanto, que un político, cuando cede a una condición que le pone otro político, no está sirviendo con carácter general a los ciudadanos», ha recalcado Feijóo este lunes durante su intervención en el XXVI Congreso Nacional de la Empresa familiar. Este evento ha sido inaugurado por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu.

El jefe de la oposición ha culpado a Sánchez de que en España «todos los días se hable de amnistía y, en vez de hablar de generación de empleo y de rebajas fiscales, se está hablando de la amnistía». «Y en vez de hablar de la presidencia española, del Consejo o de los fondos europeos, estamos hablando de la autodeterminación», ha señalado.

«El 6%no puede imponer su voluntad al 94%», ha apostillado Feijóo en alusión a las negociaciones de Sánchez con sus socios separatistas para intentar sacar adelante su investidura en las próximas semanas.

El encuentro en el que ha participado el líder del PP se ha celebrado bajo el título «La Fuerza de las personas». Ha sido organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), con la colaboración de la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame) y el patrocinio de Banco Santander y KPMG.

«A España no le va bien»

Alberto Núñez Feijóo ha defendido que a «España no le está yendo bien» en la economía, tal y como «acreditan» los datos que tienen los empresarios. «La mayoría de los españoles viven peor en el año 2023 que en el año 2018 y esto también se está viviendo aquí en el País Vasco», ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha advertido de las «señales económicas negativas» y pide «no caer en el triunfalismo» del Gobierno de Sánchez. Ha destacado el «índice de confianza empresarial desplomado, mayor tasa de paro de la UE, encarecimiento de las hipotecas, pérdida de renta per cápita y el descenso del salario real e incremento de la presión fiscal».

Por ello, Feijó ha propuesto siete «palancas de crecimiento» que pasan por «una política fiscal atractiva, reformas estructurales, una política energética alejada de sectarismos, apuesta por la digitalización, la educación, prioridad al sector industrial y una gestión eficaz de los fondos europeos».

«Desde el el 2018 al 2022, el PIB de España creció poco más de un tercio de lo que creció la media nacional, siendo el cuarto país por la cola en recuperación del PIB prepandemia. Lamentablemente, ninguna de estas cuestiones parecen preocupar», ha lamentado.

Compara a Sánchez con una empresa

Feijóo ha comparado también al Ejecutivo de Sánchez con «una empresa que, en vez de pensar en balances, gestión de recursos o nuevas inversiones, se dedica a enfrentar a sus responsables, pelear por los puestos directivos y tomar decisiones contra el código ético y los estatutos de la compañía».

«Lamentablemente no preocupa a los periódicos, los informativos o las tertulias, me preocupa bastante. España no va bien pese al triunfalismo oficial del Gobierno», ha zanjado.