Feijóo se marca ‘un Rajoy’ en Canarias: «No es cambiar por cambiar, es cambiar para hacer cambios»

El presidente del PP, Alberto Núñez, ha cerrado este lunes un mitin en Las Palmas de Gran Canaria haciendo un juego de palabras al más puro estilo de Mariano Rajoy, ex jefe del Gobierno, ex líder de su partido y gallego como él. «No es cuestión de cambiar por cambiar, es cuestión de cambiar para hacer cambios», ha proclamado.

«Tenemos que pedir un voto que empiece a dar a esta tierra el cambio que merece en nuestro país. El cambio por el cambio no es suficiente. Aquí no se trata de cambiar un gobierno por otro, aquí se trata de que después de cambiar el gobierno, hagamos los cambios que España necesita. Por tanto, no es cuestión de cambiar por cambiar, es cuestión de cambiar para hacer cambios», ha señalado Feijóo.

«Y ese es el compromiso que adquirimos hoy en esta tierra, preciosa, que es Las Palmas de Gran Canarias. Ánimo, adelante, vamos a por ello», ha remachado el líder del PP para clausurar un mitin donde ha acompañado al presidente de los populares canarios y candidato al Gobierno regional el 28M, Manuel Domínguez, y a la aspirante a la Alcaldía, Jimena Delgado.

En su discurso, Feijóo ha enfatizado que «necesitamos mejorar el país, salir del agujero, crear empleo, no subir impuestos ni endeudarnos hasta las cejas». Así, ha denunciado que el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez haya recaudado 42.000 millones más el año pasado en impuestos y que cada hora endeude a los españoles con ocho millones de euros. «Este Gobierno va a dejar una enorme deuda para nuestros hijos y nuestros nietos. A ellos nadie les pidió permiso. No tienen permiso para dejar esta deuda», ha reprobado.

Asimismo, el jefe de la oposición se ha rebelado contra el anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, de ir retirando algunas de las ayudas concedidas. «Les interesa que el domingo les vote la gente. Luego lo que les interesa es ir teniendo dinero para preparar la próxima campaña electoral», ha advertido, en alusión a las generales de finales de año.

«Corrupción»

Junto a ello, Feijóo ha destacado que «Canarias no merece que el sanchismo haya puesto a las islas en el mapa de la política nacional por el escándalo de corrupción del Tito Berni», en referencia a la trama de ex parlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que tenía como centro de operaciones el Congreso de los Diputados.

Frente a este daño a la imagen de las Islas, el líder del PP ha incidido en la necesidad de hablar de creación de empleo y oportunidades en las Islas, competitividad, tecnología y fiscalidad, «no de mordidas, fiestas y mediadores», ha apostillado.

Además, ha animado a votar al PP a todos aquellos que no aceptan «promesas rotas» ni «mentiras»; a los que «no quieren que su futuro se decida con improvisación en los mítines de un partido»; a los que «rechazan gobiernos en los que Podemos decida y el independentismo se imponga», y a quienes «les indigna que el sanchismo pacte con Bildu», la formación batasuna que lleva etarra en sus listas del 28M.