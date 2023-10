Un referéndum vinculante, con fecha y pregunta. Es la exigencia del separatismo a Pedro Sánchez a cambio de facilitar su investidura. A ERC no le sirve de nada la propuesta de un referéndum consultivo como recoge el artículo 92 de la Constitución, baza que Sánchez tenía sobre la mesa y que sus ministros vienen defendiendo desde hace años.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido al PSOE retomar «una mesa que ha de ser de negociación y con garantías» para avanzar hacia la autodeterminación con el «referéndum como condición» para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección. Una demanda que ahora se convierte en central tras asegurar que «la amnistía ya se acordó» cuando pactaron la Mesa del Congreso.

Según Rovira, el jefe del Ejecutivo en funciones «ha de asumir que aquí existe un conflicto político y que tenemos que poder hablar de todo como ya acordamos el año 2019». Considera la número 2 de ERC que en aquella negociación, «el PSOE ya asumió» el hablar de un referéndum en el marco de la mesa de negociación. «No queremos investir a Pedro Sánchez solo con una ley de amnistía», ha manifestado Marta Rovira en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. La dirigente fugada en Suiza y ha recalcado que ERC tiene capacidad de hacer política.

Una vez más, la ex diputada ha reiterado que su formación política da por hecha la amnistía porque ya firmaron el compromiso con el PSOE de «poner fin a la represión por todas las vías legales». En ese sentido la 2 de ERC ha sostenido que «hay un 80% de la ciudadanía de Catalunya que quiere ejercer la democracia, que quiere ejercer el derecho a la autodeterminación», refiriéndose al referéndum que reclaman.

Autodeterminación

La autodeterminación que reclaman ERC y Junts es una línea roja para los socialistas. Tanto Ferraz como el PSC dicen preferir una repetición electoral antes que permitir un referéndum como reclaman los independentistas. El Primer Secretari del PSC, Salvador Illa, fue el que lo verbalizó en los pasillos del Parlamento. Tras la aprobación en el Parlament de una proposición, en la que los partidos separatistas se instan a ellos mismos a no investir a Sánchez sin referéndum, los socialistas han abierto la puerta a una repetición electoral que hasta ahora negaban para no traspasar dicha línea.

Vuelta a España

Siendo Rovira una de las principales beneficiadas por la amnistía que negocian ERC y Junts con los independentistas, la número 2 de ERC ha explicado que «hasta que no sepa con claridad» si aparece en la causa del Tribunal Supremo (TS) contra el Tsunami Democràtic no se arriesgará a volver. La ex diputada en el Parlament ha manifestado que la «política mediática española» publicó muchas noticias acusándola de formar parte del Tsunami Democràtic y de estar al frente de unas manifestaciones, a su juicio, pacíficas, que el TS valora como terrorismo, en sus palabras.

Negociaciones PSOE-ERC

En el PSOE aseguran que «somos optimistas respecto a un escenario de afrontar una investidura, pero desde el máximo respeto a los tiempos y los tiempos ahora mismo los determina su majestad el Rey en esa ronda de consultas y a partir de ahí ya veremos». Con estas palabras del ministro de Industria Héctor Gómez, desde Málaga, Moncloa y Ferraz rebajan sus pretensiones de ir a una investidura exprés en el mes de octubre como hasta ahora venían manifestando. Conscientes de que no todo está en sus manos.

Desde ERC, de hecho, hay cierto malestar con el PSOE y acusan a los de Sánchez de estar «filtrando» a todos los medios que los republicanos tienen ataques de pánico, que se sienten menospreciados y que hacen pataletas, según ella. «Pues que vayan filtrando, porque no nos afecta», ha avisado Rovira. La secretarie general de ERC ha afirmado que su partido tiene las cosas muy claras y que vienen diciendo exactamente lo mismo desde el primer día, en sus palabras.