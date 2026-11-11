Un emprendedor exitoso alerta de la falta de competitividad con las políticas de Pedro Sánchez: «La burocracia destruye todo». La historia empresarial como la de Paco, nunca protagoniza los lemas de las huelgas sindicales, como la de este 11 de noviembre. El madrileño tiene abierta su tienda en Bravo Murillo desde primera hora de la mañana. «Sobreviví a la pandemia, pero es difícil hacerlo a las políticas de Pedro Sánchez», señala OKDIARIO.

Si España no da un giro de 180 grados de manera urgente, miles de negocios de emprendedores españoles están abocado al cierre ante la ultrarregulación que aboca a la falta de competitividad en España.

«Para mí es un día normal porque no me puedo permitir el lujo de cerrar el negocio», explica a OKDIARIO ante la huelga del 11. Su testimonio representa la otra cara de la movilización sindical: la de los pequeños empresarios que secundan una huelga.

Un empresario de éxito

La historia de Paco es la de un empresario que lleva más de 20 años de experiencia en el sector de la nutrición deportiva, y sabe de lo que habla. Decidió darle un giro para orientarlo hacia el ámbito sanitario. Su apuesta fue desarrollar una marca propia, Origen, con productos destinados a la salud que comenzaron a comercializarse en farmacias y grupos hospitalarios.

Era un negocio que había conseguido abrirse camino en un mercado especializado. Sin embargo, el encarecimiento de las materias primas ha terminado por poner contra las cuerdas su modelo de producción. «Hemos tenido que dejar de producir porque las materias primas han subido casi un 70%», advierte.

Su apuesta empresarial siempre ha estado vinculada a la calidad. Según denuncia, esa decisión se ha convertido en una desventaja frente a competidores que han optado por alternativas más económicas. «Nosotros nos hemos centrado en la calidad. Otras marcas están optando por alternativas mucho más baratas, incluso producciones fuera de España con materias primas chinas», sostiene.

«La izquierda ha creado la idea de que los empresarios somos malos»

Paco no oculta su indignación con la situación económica y política que atraviesa España. Asegura que el pequeño comercio está sufriendo y que basta con recorrer las calles para comprobar cómo desaparecen negocios. «El pequeño negocio se va a hundir. Están cerrando todos por la calle. Lo que ha liado la izquierda es acojonante», denuncia.

Sin embargo, insiste en que su crítica no responde a una militancia política. «A mí me da igual la izquierda que la derecha. Esto ya no es tema ni de izquierda ni de derecha», recalca. Preguntado por si se considera de ultraderecha por expresar estas opiniones, lo niega tajantemente. «No, no, yo soy apolítico, pero ahora ya no. Pienso en Vox. Llámame si quieres de ultraderecha. No me lo considero».

Procede de una familia tradicionalmente de izquierdas, pero considera que ya no se siente representado por esas siglas. «Mis bisabuelos eran de izquierdas y yo no me siento representado por la izquierda. Lo que han creado es gente vaga y gente que se cree que el dinero lo cogen de un árbol y que los empresarios somos malos», critica.