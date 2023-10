Estados Unidos ha dejado fuera a Pedro Sánchez de una reunión por videoconferencia que ha mantenido con los dirigentes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido para abordar la masacre del grupo terrorista Hamás en Israel, en la que los terroristas de la facción más cruenta, las Brigadas Al Qassam, han asesinado a al menos 900 israelíes, han provocado miles de heridos y han secuestrado a cientos de personas. En la respuesta de Israel en la Operación Espadas de Hierro han perdido la vida 680 palestinos.

«Hoy, nosotros -el presidente Macron de Francia, el canciller Scholz de Alemania, el primer ministro Meloni de Italia, el primer ministro Sunak del Reino Unido y el presidente Biden de los Estados Unidos- expresamos nuestro apoyo firme y unido al Estado de Israel, y nuestra condena inequívoca de Hamás y sus atroces actos de terrorismo», han expresado los líderes en un comunicado distribuido por la Casa Blanca tras la reunión por videoconferencia de la que se ha quedado fuera Pedro Sánchez, al que la comunidad judía en España ha afeado su tibia reacción del sábado tras conocerse el ataque terrorista de Hamás sobre la población de Israel.

«Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad, y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay justificación para el terrorismo. En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamás masacraban a familias en sus casas, masacraban a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes», han proseguido los líderes que se han mostrado firmes en su respaldo a Israel.

«Nuestros países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse y defender a su pueblo de tales atrocidades. Subrayamos además que este no es un momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques en busca de ventajas», han indicado en clara referencia al grupo terrorista de Hezbollah, Ejército de facto de Líbano, que ha aprovechado la masacre de Hamás para lanzar cohetes desde los Altos del Golán al norte de Israel. Un grupo terrorista al que financia Irán con el objetivo de debilitar la influencia de Estados Unidos e Israel en la región, sospechoso de haber ayudado a Hamás a masacrar a la población de Israel. Una estrategia dentro de un plan de mayor envergadura para ganar poder en la comunidad internacional, que lleva a cabo en diferentes frentes, entre los que destaca su TV en español Hispan TV, en la que Pablo Iglesias, ex fundador de Podemos, ha tenido un espacio.

«Todos nosotros reconocemos las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones, y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre», ha concluido el comunicado emitido por la Casa Blanca después de la reunión por videoconferencia.