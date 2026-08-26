La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de los cadáveres en la localidad valenciana de Cullera. Los cuerpos sin vida pertenecen a un matrimonio irlandés de 50 y 45 años y fueron encontrados por sus dos hijos con menores de edad con necesidades especiales. La primera hipótesis que se baraja como causa de la muerte se debe al consumo de drogas.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay «algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro», según indican fuentes de la Benemérita.

En los cuerpos no se observaron signos de violencia y no se descarta que la muerte pueda ser debida a drogas por las heridas punzantes que presentaban, según las fuentes.

Los cadáveres del matrimonio fueron encontrados desnudos sobre las 17 horas por sus hijos de 14 y 15 años en el jacuzzi de la vivienda de una urbanización de esta localidad costera, quienes alertaron a un vecino y este dio aviso al teléfono de Emergencias 112.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay «algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro», han indicado por su parte fuentes del Instituto Armado.

Drogas como posible causa de la muerte

Los cuerpos presentaban lesiones que parecían punzantes, aunque no se descarta que se trate de muertes accidentales, y que los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera se han hecho cargo de los menores, que tienen necesidades especiales.

Los investigadores tratan de esclarecer si el matrimonio irlandés sufrió un accidente mientras se encontraba disfrutando de un baño en el jacuzzi en el interior de la propiedad en la exclusiva urbanización de Cullera. Hay que destacar que no se ha conocido si los cuerpos sin vida se encontraban dentro de la bañera de masaje.

El levantamiento de cadáveres se produjo en torno a las 23:30 horas y está previsto que este miércoles se les practique la autopsia para poder determinar la causa del fallecimiento.