Diputados del PSOE en el Congreso han aplaudido este jueves al inhabilitado Alberto Rodríguez, parlamentario de Unidas Podemos, pese a estar condenado por el Tribunal Supremo por patear a la Policía en una manifestación en 2014. Una semana después de conocerse el fallo del Supremo, Rodríguez no sólo ha seguido en su escaño, sino que también ha subido a la tribuna a defender la posición de Unidas Podemos en un decreto ley del Gobierno con medidas laborales. Tras su exposición, llamando a «seguir apretando» y en la que no se ha despedido, ha recibido el aplauso de parlamentarios socialistas y de los suyos.

Según han captado las cámaras del circuito interno del Congreso, diputados del PSOE como la ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio; el ex alcalde de Jun José Antonio Rodríguez Salas; el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza o Agustín Zamarrón, el parlamentario de mayor edad, han arropado con aplausos al condenado Alberto Rodríguez. También la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y sus compañeros de bancada han aplaudido al diputado por Tenerife. Estos últimos puestos en pie.

Precisamente, poco antes de la intervención de Rodríguez se ha conocido que el Tribunal Supremo había remitido a la Cámara baja y a la Junta Electoral Central (JEC) la sentencia y el escrito de ejecución. Desde el pasado jueves, cuando se conoció el fallo, se han celebrado dos reuniones de la Mesa de la Cámara, lunes y miércoles. Sin embargo, en ninguna de ellas se abordó la cuestión de Alberto Rodríguez con la excusa de que no había llegado la comunicación del Alto Tribunal. Y ello pese a que tanto Vox como el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, ex portavoz de Interior de Ciudadanos, ha instado a la Mesa a retirar la condición plena de diputado a Rodríguez en lo que resta de legislatura conforme a la condena de inhabilitación del Supremo.

Sin embargo, tal y como ha publicado OKDIARIO, los socialcomunistas, que tienen la mayoría de la Mesa de la Cámara, se inclinan por acordar una treta con la que Rodríguez pueda mantener su escaño: una suspensión temporal del cargo para simular que, con ello, ya se ha cumplido la sentencia.

De hecho, este miércoles el propio diputado de Unidas Podemos remitió un escrito a la Mesa del Congreso donde sostiene que ya ha cumplido la condena para esquivar así la segunda parte de la misma: la inhabilitación. Los comunistas también esgrimen que la sentencia del Tribunal Supremo, al sustituir la prisión por multa, no permite aplicar la inhabilitación absoluta que conllevaría la pérdida inmediata del escaño como ocurrió con Joan Josep Nuet o Francesc Homs, los últimos diputados del Congreso desposeídos de su acta por condena firme.

El pasado 7 de octubre la Sala II del Tribunal Supremo condenó al podemita a un mes y 15 días de prisión como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Esta pena de prisión se sustituyó por una multa de 540 euros, así como otros 50 euros que el Rastas -como le llaman internamente en Podemos- debía pagar al policía agredido, así como las costas. La segunda parte de la condena inhabilita a Rodríguez en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en base al criterio de «inelegibilidad sobrevenida».

«Admitir todo ello»

En concreto, en la carta remitida al órgano de gobierno de la Cámara, Alberto Rodríguez señala: «Solicito a la Mesa del Congreso que teniendo presentado por escrito junto con su copia y documentos adjuntados –justificantes de las transferencias bancarias–, se sirva de admitir todo ello y tenga por tomado conocimiento del completo cumplimiento de la condena puesta por el Tribunal Supremo». De momento, todavía no ha sido convocada la Mesa del Congreso ni la Junta Electoral Central (JEC) para hacer efectiva la ejecución de la sentencia remitida por el Supremo.

Tras la intervención de Rodríguez, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subido al estrado y ha confiando en que la del diputado podemita haya sido la última que realiza en esta legislatura tras la condena del Supremo.