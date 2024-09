La DGT aclara cómo será la nueva tasa de alcohol: «Ni una cerveza ni un vino, no se podrá beber»

El Gobierno ha anunciado que va a iniciar los trámites para bajar la tasa de alcohol en sangre permitida para conducir. Asumen la propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT): los 0,5 gramos por litro de sangre actuales bajarán hasta los 0,2, lo que se traduce en 0,1 miligramos en litro por aire aspirado. Esto significa «tolerancia cero», según las palabras de Pero Navarro, director general de Tráfico, por lo que cualquier tipo de consumo se puede traducir en multas.

En 2023 se dictaron 50.071 sentencias por conducir con exceso de alcohol (tasa superior a 0,60mg/l en aire o 1,2 gr/l en sangre) o bajo la influencia de drogas, según recoge la memoria anual de la Fiscalía de Seguridad Vial. La DGT detectó casi 550 conductores cada día al volante bajo el consumo del alcohol y/o las drogas.

¿Por qué se reduce la tasa de alcohol?

Según las palabras de Navarro, la rebaja está avalada por la Comisión Europea, que recomienda la medida para disminuir la siniestralidad. Además, son varias las asociaciones y fundaciones de víctimas en carretera y del ámbito de la seguridad social que lo han reclamado, subraya. También toma como referencia el caso de países como Suecia o Noruega, que tienen establecida la misma tasa.

¿Cuándo se aplicará?

Aún no hay una fecha fijada, pero se materializará «lo antes posible», indica, aunque descarta que sea este 2024.

¿Cuánto se puede beber?

No se puede beber «absolutamente nada». Los los 0,2 gramos por litro de sangre de la nueva tasa no deja margen para el consumo de alcohol: «Es absurdo el debate de una cerveza sí, dos no, o una copa de vino sí y dos no. Puedes beber lo que quieras, pero no si vas a conducir, no». Explica que hay que «superar el debate del consumo moderado» para no caer en argumentaciones sobre cómo puede afectar el nivel de alcohol en el conductor en función del sexo o la edad. «No se puede beber y conducir», sentencia.

¿Por qué no una tasa cero?

El responsable de la DGT no resuelve la duda, dado que insiste en que entiende que fijar una tasa cero no sería impopular al mismo tiempo que tampoco cree que la nueva tasa pueda generar confusión en los conductores sobre cuánto alcohol pueden consumir. Si se explican bien las cosas, añade, «el ciudadano lo entiende y responde». Además, hace referencia nuevamente a los casos de Suecia y Noruega y a la recomendación de la Comisión Europea y detalla que «algunos procesos digestivos pueden dar niveles en sangre» y «técnicamente podría crear algún conflicto».

¿Por qué se reduce ahora?

La tasa actual, de 0,5 gramos por litro de sangre lleva en vigor desde 1990. Ha estado en activo 34 años y se ha decidido rebajarla ahora porque «la sociedad va evolucionando y hay un momento en que está madura y te lo pide, que es lo que ha pasado ahora».

¿Qué pasará con las drogas?

El responsable de Tráfico no descarta extrapolar la medida al consumo de drogas, pero «es más complejo» porque con el alcohol las tasas están «muy marcadas» y con las drogas todavía no se ha llegado a identificar el nivel exacto, por lo que sólo se habla de «presencia o no en el organismo». Aun así, le gustaría abordar el asunto porque la presencia de estupefacientes en los conductores «va en aumento, por lo que después del alcohol toca insistir con el tema de las drogas». Las más consumidas, según los casos detectados, son el cannabis (1.203 casos), la cocaína (565 casos) y las anfetaminas (233 casos).

Siniestralidad

La cifra de fallecidos apunta que España está «estancada»: son 1.800 cada año y 9.200 heridos que han sido hospitalizados.