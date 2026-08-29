Cuándo es la vuelta al cole en Asturias: calendario escolar y fechas clave del curso 2026-2027

En Asturias, el curso escolar 2026-2027 comenzará el 9 de septiembre de 2026 para el alumnado de Educación Infantil de 3 a 6 años, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato, según la resolución de la Consejería de Educación publicada en el BOPA. La Formación Profesional y algunas enseñanzas artísticas iniciarán las clases el 14 de septiembre, mientras que otras enseñanzas de régimen especial lo harán en fechas posteriores.

Para Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato, el último día lectivo será el 23 de junio de 2027. En cuanto a los periodos vacacionales, las vacaciones de Navidad se extenderán del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, mientras que las de Semana Santa tendrán lugar del 20 al 28 de marzo de 2027. Además, el calendario contempla varios días no lectivos a lo largo del curso, especialmente en torno a los puentes de Todos los Santos, Carnaval y el Día del Trabajador.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

En cuanto al calendario escolar, las fechas de inicio y finalización varían en función de la etapa educativa. Para Educación Infantil de 3 a 6 años y Educación Primaria, el curso comienza el 9 de septiembre y finaliza el 23 de junio de 2027. Por su parte, en Educación Infantil de 0 a 3 años, las clases también comienzan el 9 de septiembre, mientras que la fecha de finalización se sitúa el 26 de julio de 2027.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Para Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el curso 2026-2027 empieza el 9 de septiembre y finaliza el 23 de junio. Las Enseñanzas Artísticas Elementales y Profesionales de Música y Danza comienzan el 23 de septiembre y terminan el 10 de junio. Por su parte, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, las Enseñanzas Artísticas Superiores, la Formación Profesional y las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comienzan el 14 de septiembre, aunque finalizan en fechas diferentes: el 18 de junio en Artes Plásticas y Diseño, Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas, y el 28 de mayo en las Enseñanzas Artísticas Superiores. En cuanto a la Educación de Personas Adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas, ambas comienzan el 5 de octubre. La primera finaliza el 18 de junio, mientras que las Escuelas Oficiales de Idiomas terminan el 27 de mayo.

El modelo de los denominados «respiros pedagógicos» se presenta como una de las principales novedades del calendario escolar de Asturias. De cara al próximo curso, el alumnado contará con tres periodos de descanso distribuidos a lo largo del año académico: del 30 de octubre al 4 de noviembre, con seis días coincidiendo con Todos los Santos; del 6 al 9 de febrero, con cuatro días; y del 30 de abril al 3 de mayo, también con cuatro días.

En conjunto, estos tres periodos de descanso sumarán un día más que en el curso actual. Los «respiros pedagógicos» buscan introducir pausas durante el curso escolar, evitando concentrar todos los descansos en los periodos tradicionales de Navidad y Semana Santa y favoreciendo una mayor continuidad entre los distintos trimestres.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Asturias

En cuanto a los días festivos, durante 2026 están establecidos el 8 de septiembre, Día de Asturias; el 12 de octubre, Día del Pilar y de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre, lunes siguiente a Todos los Santos; el 7 de diciembre, lunes siguiente al Día de la Constitución; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Natividad del Señor. De cara a 2027, y a falta de la publicación del Calendario Laboral Oficial del Principado de Asturias con la relación definitiva de fiestas laborales, figuran como festivos el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 25 de marzo, Jueves Santo; el 26 de marzo, Viernes Santo; y el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Además de las fiestas de ámbito nacional y autonómico y de los dos días correspondientes a las fiestas locales establecidas en el calendario laboral de cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el 30 de octubre y los días 3 y 4 de noviembre de 2026, con motivo del puente de Todos los Santos; el 8 y 9 de febrero de 2027, correspondientes al puente de Carnaval; y el 30 de abril y 3 de mayo de 2027, por el puente del Día del Trabajador. Si una o las dos fiestas locales coinciden con días no lectivos del calendario escolar, los Consejos Escolares de los centros de cada localidad deberán acordar qué días lectivos los sustituyen. En aquellos municipios que cuenten con Consejo Escolar Municipal, esta decisión podrá adoptarse en el seno de dicho órgano.

En las escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años, los días no lectivos serán el 1, 2, 3, 4 y 7 de septiembre de 2026; el 30 de octubre; los días 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026, además del 4 y 5 de enero de 2027; el 8 de febrero; los días 22, 23 y 24 de marzo; el 3 de mayo; y los días 27, 28, 29 y 30 de julio de 2027.

Las vacaciones escolares de Navidad se extenderán del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, ambos incluidos. Por su parte, las vacaciones de Semana Santa tendrán lugar del 20 al 28 de marzo de 2027, también ambos días incluidos.