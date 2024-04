Cuando el candidato Sánchez se limpió la mano tras estrecharla con un niño de color en Madrid

Pedro Sánchez se limpió en 2016 la mano tras saludar a un niño de color en las calles de Zaragoza cuando era candidato del PSOE a la presidencia de España en las Elecciones Generales. El dirigente socialista acudía a una reunión con UGT y Comisiones Obreras (CCOO) cuando se encontró con una familia negra. Tal y como se aprecia en el vídeo, el actual presidente del Gobierno estrechó la mano a un niño y a una madre que le sonrieron e, inmediatamente después, se limpió la mano derecha con la izquierda. Sánchez apostilló que era un gesto «muy suyo».

En pleno contexto de campaña electoral, Pedro Sánchez tuvo un extraño gesto con un niño de color que indignó a los usuarios de redes sociales. El Partido Popular compartió a través de sus perfiles el vídeo en el que se le veía limpiarse las manos tras saludar a una familia negra y fue duramente criticado. Altos cargos del partido de entonces como la que fuera presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes o el líder del PP catalán Xabier García Albiol, difundieron las imágenes calificándolas como «horror».

Tras el revuelo provocado en las redes sociales, Pedro Sánchez utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones racistas. «Al salir del acto que he compartido en Zaragoza con todo el equipo de expertos y expertas de nuestro gobierno del cambio, compruebo con indignación cómo en las redes sociales algunos intentan trasladar la idea de que he tenido un comportamiento racista. No doy crédito, cuando además me cuenta mi equipo que este video se está viralizando por parte de perfiles vinculados al PP y a Podemos», escribió el entonces candidato en su perfil.

Y prosigue: «Mi compromiso con la defensa de la igualdad, la tolerancia y la diversidad es incuestionable, nadie puede decir ni insinuar lo contrario. Quiero utilizar estas líneas para expresar que soy consciente de quiénes son los que están intentando degradar mi imagen, quiénes son capaces de recurrir a las peores insidias para dañarme a mí y al partido al que represento, que es el partido que más ha hecho por la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad en España».

Pedro Sánchez también utilizó la polémica del niño de color para hacer campaña ante las urnas que tardarían tan sólo unas semanas en llegar: «Este tipo de acusaciones me dan hoy más fuerzas para lograr el cambio que sume derechos, libertades y oportunidades para todas las personas que habitan nuestro país, sin importar su procedencia, condición, raza o religión». Finalmente, el entonces candidato a presidir La Moncloa citó al ideólogo socialista Fernando de los Ríos para llamar a hacer «juntos la revolución pendiente en España que no es otra que la revolución del respeto».

Gesto de Pedro Sánchez

Este polémico gesto se ha vuelto a repetir en el mitin final de campaña en el País Vasco para las elecciones de este domingo. A su entrada al recinto en el que se celebraba el acto, junto al candidato socialista Enero Andueza, Pedro Sánchez ha girado la cara a un joven de color que esperaba recibir su saludo con el que han sido correspondidos todos los militantes que estaban a su lado.

En la señal audiovisual del acto realizada por Ferraz se observa cómo el secretario general del PSOE saluda efusivamente uno a uno, a los afiliados que le dan la mano y, al llegar a un hombre de color, que le esperaba sonriente, pasa de largo girando la cara. Sin embargo, tras pasar de él, vuelve a acercarse a la fila de militantes para saludar brevemente a los que se situaban a su lado.

Contra el racismo

En la misma línea, Pedro Sánchez se ha mostrado como el adalid contra el racismo. Recientemente, en el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebró el pasado 21 de marzo, Sánchez recordó su compromiso contra esta lacra. «Igualdad, tolerancia, respeto y convivencia en paz», señaló el líder del Ejecutivo en una publicación también a través de sus redes sociales en el marco de esta efeméride.

Pese a limpiarse la mano tras saludar a una familia de color, Sánchez recordó durante este día el compromiso de su Gobierno «con una sociedad en la que el racismo no cabe». «Gracias a la labor de todas las personas y entidades de la sociedad civil en esta lucha, contribuís a crear una sociedad mejor y más democrática», agregó.

Asimismo, el Consejo de Ministros que preside aprobó una Declaración Institucional contra la Discriminación Racial en la que el Gobierno reafirma su «posición rotunda y activa contra el racismo, la xenofobia o contra cualquier forma de discriminación basada en el color de piel o el lugar de origen de las personas».