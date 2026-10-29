Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Feijóo, líder del Partido Popular, tienen previsto comparecer hoy a las 13:1o horas para abordar la tragedia ferroviaria ocurrida ayer en la provincia de Toledo. La comparecencia estará marcada por la gravedad del siniestro, que ha dejado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos.

El choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo detenido entre Urda y Los Yébenes (Toledo) provocó el descarrilamiento y la caída de varios vagones por un terraplén, dejando un balance provisional de al menos 69 fallecidos. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio dispositivo para rescatar a las víctimas y atender a los heridos, mientras los investigadores continúan trabajando para esclarecer las causas del siniestro.