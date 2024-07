El Colegio de Informáticos acusa ante el juez a Begoña Gómez de intrusismo por firmar pliegos sin título

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía acusa a Begoña Gómez de un presunto delito de intrusismo profesional al firmar los pliegos de prescripciones técnicas de la licitación relativa al software de su máster en la Universidad Complutense. Tal y como publicó OKDIARIO, la mujer de Pedro Sánchez firmó esta licitación de servicios informáticos por la que el Rectorado de la universidad madrileña pagó 60.000 euros a una empresa privada. Lo hizo sin ser ingeniera informática, algo que denuncian desde el colegio profesional del gremio en un informe de cinco páginas sobre el que se ha basado Manos Limpias para pedir la ampliación de la denuncia contra Begoña Gómez.

Begoña Gómez podría enfrentarse a un nuevo delito en la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se trata del delito de intrusismo profesional, tipificado en el Código Penal con penas desde los seis meses hasta los dos años de prisión. La mujer del presidente firmó parte de la documentación de la licitación titulada: Servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid. Dicho contrato público fue anunciado en septiembre de 2023 y tenía como objetivo completar el software de su máster. La mercantil Deloitte se hizo con la licitación. La mujer de Sánchez es la directora de la Cátedra que dio origen a dos másteres para los cuales se diseñó el software.

Begoña Gómez no sólo se limitó a dirigir la Cátedra y organizar los másteres sin contar con titulación oficial, también medió en la comercialización del software. La ley establece que sean profesionales de informática los que firmen este tipo de contratos. «La elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas es una competencia exclusiva de la profesión de ingeniero técnico en informática, recogida como competencia común a la rama de informática», señalan desde el colegio profesional citando una resolución del Acuerdo del Consejo de Universidades que así lo establece. Y prosiguen: «Resulta palmaria la exigencia de estar en posesión de alguna de las titulaciones que dan acceso al ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática para elaborar un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un proyecto de desarrollo de un sistema informático».

Busca profesionales

El colegio de informáticos también reclama que existe intrusismo profesional en los expertos que se buscan para llevar a cabo estas funciones. La memoria justificativa de este contrato, desvelado por OKDIARIO, señala que el adjudicatario requería un desarrollo tecnológico en el que estuvieran involucrados diferentes perfiles profesionales y que se desarrollara partiendo de una documentación técnica. Además, la memoria refleja que se trata de «un proyecto tecnológico» que necesita apoyo experto del que la Universidad Complutense carece.

En vez de optar por informáticos, Begoña Gómez solicita graduados en económicas y empresariales, además de un ingeniero en telecomunicaciones. «Un licenciado en empresariales carece de competencias para dirigir un proyecto de ingeniería en general y de ingeniería informática en particular. Peor aún, siendo los ingenieros técnicos en informática los únicos profesionales con competencia legal para realizar dicha actividad, los excluye e impide su pleno ejercicio profesional sin justificación de ninguna clase», señalan desde el órgano colegiado en su informe. Además, también citan jurisprudencia previa sobre la incompetencia de los ingenieros de telecomunicaciones para realizar labores de analista de sistemas informáticos.

Queja contra Begoña Gómez

Todos estos incumplimientos detectados por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía han sido recogidos en un informe al que ha tenido acceso este periódico. Una de las acusaciones populares, la que ejerce el sindicato Manos Limpias, ya ha presentado la ampliación de su denuncia por este delito detectado a raíz de este documento. Los propios informáticos remitieron las conclusiones al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Madrid que, por el momento, no ha presentado ninguna denuncia. Fuentes consultadas señalan que la inacción se debe al escaso presupuesto de este órgano que aún no ha llevado el incumplimiento evidenciado a los tribunales. No obstante, el instructor Juan Carlos Peinado tiene constancia de que las acusaciones han solicitado que se investigue a Begoña Gómez también por intrusismo profesional.