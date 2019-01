El Parlament cita a los golpistas presos a comparecer el 22 de enero en la comisión del 155

La comisión de investigación sobre el 155 ha citado al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa a comparecer en la Cámara el 22 de enero.

Así consta en el orden del día de la próxima sesión de esta comisión, que impulsaron los partidos soberanistas para investigar los efectos de la aplicación del 155 en Cataluña.

Los ex consellers en prisión están llamados a comparecer en calidad de testigos, aunque para acudir presencialmente a la Cámara necesitarían un permiso judicial.

Además, la comisión también citó a comparecer al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; a los ex consellers en el extranjero; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y ex diputados en la anterior legislatura, pero sus comparecencias aún no tienen fecha.

Tampoco la tienen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su antecesor Mariano Rajoy, exministros y los líderes de todos los partidos, que están citados por la comisión por su papel en la aplicación del 155.