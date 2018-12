Artadi no descarta una reunión de Torra con Sánchez la próxima semana

Elsa Artadi. (Foto: EFE)

Elsa Artadi: "No tenemos propuesta formal ni de la reunión en sí, ni mucho menos sobre el contenido. Por lo tanto, no podemos responder a una invitación que no existe" Para los independentistas se tiene que celebrar una "cumbre de gobierno a gobierno" el 21 de diciembre, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona