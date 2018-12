El sindicato del asesino de Bultó sube la presión y convoca huelga general para el 21-D

La Intersindical-CSC ha convocado una huelga general el 21-D por el Consejo de Ministros de Sánchez en Barcelona El líder de este sindicato es Carles Sastre, uno de los fundadores de 'Terra Lliure' y asesino de José María Bultó

La Intersindical-CSC, el sindicato que lidera el terrorista Carles Sastre, ha convocado una huelga general en Cataluña para el próximo viernes 21 de diciembre con motivo del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez que se celebrará en Barcelona. Sastre es uno de los fundadores de ‘Terra Lliure’ y el asesino del empresario José María Bultó.

Sastre fue condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel como autor del asesinato del empresario José María Bultó, perpetrado en mayo de 1977 en Barcelona. Fue incluido como candidato en las listas de la CUP para las elecciones autonómicas del pasado 21-D. Ahora dirige la Intersindical-CSC. En alguna ocasión se ha llegado a fotografiar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante alguna manifestación separatista en la que han participado ambos.

El 9 de mayo de 1977, el comando terrorista liderado por Carles Sastre se presentó en la casa del hermano de Bultó en Barcelona. El empresario había acudido a comer con él. Haciéndose pasar por empleados del gas, se colaron en la vivienda. Bultó, de 77 años, y accionista de la empresa de motocicletas Bultaco era además presidente la empresa química S.A. Cros. Sastre y sus secuaces abordaron al anciano, y le adosaron con esparadrapo y bajo la axila izquierda, una bomba del tamaño de una tableta de chocolate. Funcionaba con un mecanismo antidepresor, de tal forma que si cualquier intento de aflojar los esparadrapos accionaba el detonador.

Los terroristas amenazaron con hacerle estallar el explosivo si no les entregaba 500 millones de pesetas (3 millones de euros). Para ello le dieron una hoja con instrucciones sobre cómo pagar y desactivar la bomba. Bultó, pese a su avanzada edad, no perdió la cara en ningún momento a sus secuestradores y se negó al chantaje. Pidió a sus familiares que no dijeran nada y se fue a su casa en Pedralbes, para denunciarlo a la policía. Bultó nunca llegó a la comisaría. El artefacto hizo explosión y le reventó por completo. Su cuerpo quedó descuartizado.

El terrorista de ‘Terra Lliure’ sólo llegó a cumplir 11 de los 30 años de cárcel a los que fue condenado por estos hechos. En 1986, volvió a sentarse en el banquillo, acusado de participar en el asesinato del ex alcalde de Barcelona Joaquín Viola y su esposa. Esta vez fue absuelto por falta de pruebas, a pesar de que había sido identificado por el hijo de Viola como uno de los terroristas que irrumpieron en su domicilio.

Una huelga contra Sánchez

La Intersindical-CSC ha presentado este martes ante el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias un preaviso de huelga general en Cataluña para el 21-D de 12:30 a 14:30 horas. “El 21 de diciembre será una buena ocasión, a raíz de la reunión del consejo de ministros en Barcelona, de hacer oír nuestra voz contra las medidas laborales y sociales del gobierno de Pedro Sánchez, el cual mantiene la reforma laboral de Mariano Rajoy y buena parte de las impugnaciones de leyes sociales aprobadas por el Parlament”, aseguran desde el sindicato independentista.

La organización ya se ha reunido con las entidades independentistas de la ANC y Òmnium Cultural para coordinar acciones conjuntas. “Nos hemos dado un margen de tiempo para decidir si finalmente la hacemos efectiva y llamamos a los trabajadores y las trabajadoras a detener la jornada laboral durante este periodo de tiempo”, añade el sindicato dirigido por el terrorista Carles Sastre.

“El gobierno de Pedro Sánchez mantiene la reforma laboral de Mariano Rajoy, el decreto de deslocalización de empresas y las impugnaciones de leyes sociales aprobadas por el Parlament de Cataluña. Al mismo tiempo impulsa limitadas, insuficientes y centralistas medidas como un salario mínimo de 900 euros en todo el Estado, mientras que el sindicato republicano reivindicamos un salario mínimo catalán de 1.200 euros”, argumentan desde este sindicato que ha convocado esta huelga general.

Un sindicato separatista

La Intersindical-CSC ha defendido en varias ocasiones las causas independentistas. El 8 de noviembre de 2017 ya convocaron una huelga general en Cataluña, una semana después de que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretase prisión preventiva para Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern de Carles Puigdemont acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

En esa huelga del año pasado se registraron multitud de incidentes que protagonizaron los independentistas en numerosos puntos de Cataluña con motivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en la autonomía. Varios sectores calificaron a este paro de “huelga política”.