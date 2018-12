Los violentos CDR preparan una encerrona al número 2 de VOX el Día de la Constitución

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) están convocando a sus fieles a través de sus redes internas a boicotear este 6 de diciembre la concentración ‘Unidos por la Constitución’ convocada por el movimiento Borbonia y en que participarán representantes de distintas formaciones constitucionalistas como PP y VOX. A este evento está previsto que asista el número dos del partido de Santiago Abascal, su secretario general, el abogado Javier Ortega Smith, así como la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gerona, Concepció Veray.

El brazo borroka del independentismo catalán se ha sumado así al ‘No pasarán’ invocado por la Plataforma Antifascista de Gerona para acosar y coaccionar a los militantes y simpatizantes de VOX en su manifestación a favor de la Carta Marga este jueves. En concreto, la plataforma de extrema izquierda ha puesto en la diana el secretario general de VOX, del que dicen “intentará estar allí, pero entre todos los impediremos”.

Borbonia es un movimiento ciudadano que agrupa a vecinos de la provincia de Gerona -feudo del expresidente catalán Carles Puigdemont– contrarios al proceso independentista. La concentración se celebrará entre las 11 y las 13 horas del jueves en la Plaza de la Constitución de la capital gerundense. Por su parte, los CDR y los grupos de extrema izquierda se han citado para las 8 y 30 horas en delante de la oficina de Correos.

Estos radicales acusan a VOX de “ocupar” la Plaza de la Constitución (que este años los separatistas pasaron a llamar del 1 de octubre) un día que “no reconocemos, ya que celebra la instauración del régimen del 78”, sostienen. En esta línea, aseguran que estará allí para “impedir” la concentración. “Ni en las calles de Gerona ni en ninguna parte hay espacio para el fascismo, el racismo, el machismo y la homofobia”, afirman. Llama la atención este discurso cuando son ellos quienes atacan al que piensa desigual haciendo uso de la violencia. O cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llama a los españoles “bestias carroñeras” con “una tara en el ADN”.

Contra la Policía y Guardia Civil

No será éste el único acto en contra de la Constitución en que participarán los CDR. Para el mismo jueves también han convocado en la plaza Mestre Planas de Sabadell una mascarada sobre “el entierro del régimen del 78”, cuestionando así la Transición española. “Fiel heredero del franquismo, el Estado español ha muerto después de 40 años de buen servicio. Jueces, guardia civiles, Policía Nacional, el Ibex, el Rey y los fascistas rezan una oración por su alma”, reza en el cartel de la convocatoria a modo de esquela.

40 anys després encara no ens hem tret del damunt el franquisme. La transició va ser una farsa.

Estem revoltats contra el règim del 78 i no pararem fins a desempallegar-nos-en.

Vine a enterrar-lo! Ens queda molta feina per fer, però quin gust poder-lo enterrar simbòlicament! pic.twitter.com/b17vMTde8S

— CDR Sabadell (@cdrsabadell) 4 de diciembre de 2018