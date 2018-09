Borrell dice que espera que el juicio del 1-O sea cuanto antes pero que eso “no lo marca Torra”

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que “a mi también me gustaría” que el proceso a los dirigentes soberanistas por el 1-O se celebrase “cuanto antes”, un extremo en el que coincide con el presidente de Cataluña, Quim Torra, si bien recordó su total respeto a la independencia judicial.

En declaraciones a medios en la Misión española ante la ONU, en Nueva York, Borrell fue preguntado por las afirmaciones de Torra en las que éste exigió a la justicia española que no retrase la sentencia del caso ‘procés’ hasta después de las municipales y europeas de mayo de 2019 ante la posibilidad de que no quiera “condicionar” ese proceso electoral.

“A mi también me gustaría que ese proceso tuviese lugar cuanto antes, creo que a todo el mundo le gustaría que este tema se resolviera judicialmente a través del juicio que tiene que celebrarse, cuanto antes mejor, pero el cuanto antes no lo marca ni el señor Torra ni yo”, aseveró Borrell, quien agregó: “Otras cosas que dice Torra no las comparto, pero esta sí”.

