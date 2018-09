Marc Costa, director de Agentes Rurales de Cataluña, imputado por desobediencia el 1-O

Un juzgado de Vic (Barcelona) ha citado como investigado al director general de los Agentes Rurales de la Generalitat, Marc Costa, por presunta desobediencia durante el referéndum ilegal de independencia del 1-O en un colegio en Sant Julià de Vilatorta, ha informado el propio Costa en su cuenta de Twitter.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pidió en abril que un juez en Barcelona le investigara en base a un informe policial de la Brigada Provincial de Información de Barcelona que estaba en el sumario de la causa sobre el proceso independentista.

Así lo plasmó la juez en el auto de procesamiento del exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por presunto delito de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos relacionados con los disturbios del 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y la organización del referéndum del 1 de octubre.

Avui m'han notificat una citació judicial com a investigat per un presumpte delicte de desobediència per la celebració del referèndum del #1O a Sant Julià de #Vilatorta… Obro un (petit) fil 👇

