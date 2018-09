Un diputado de ERC señala los alojamientos de los policías enviados a Cataluña

El diputado de ERC en el Congreso Jordi Salvador Duch ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que aparece el hotel donde se encuentran alojados varios efectivos de la Policía Nacional trasladados a Cataluña para garantizar la seguridad ciudadana con motivo de la Diada y las manifestaciones convocadas por el 1-O.

El parlamentario separatista ha señalado el nombre del hotel y la localización del mismo en un mensaje colgado en su perfil de Twitter. “Los amigos piolines nos visitan por la Diada del 11 de septiembre. Pedro Sánchez, los pueblos no se retienen a porrazos, recuerda: “Podréis vencer (y ya lo veremos) pero no convencer”, ha afirmado Duch en las redes.

Ara mateix Hotel Belvedere Salou, els amics piolins ens visiten per la diada del #11Set @sanchezcastejon els pobles no es reten a cop de porra, recorda: “podréis véncer (i ja ho veurem), pero no convencer” pic.twitter.com/f5wV4xYCNK

— jordi salvador duch (@jsalvadorduch) 9 de septiembre de 2018