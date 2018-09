Xavier Domènech dimite como líder de Podemos en Cataluña

El líder de Podemos en el Parlament de Cataluña, Xavier Domènech, ha comunicado a través de su cuenta de Facebook que dimite de todos sus cargos por motivos personales. “Durante muchos años he asumido grandes responsabilidades que he cargado también sobre las espaldas de mi familia. Sin ellos no soy nada. Ahora toca devolverles todo el tiempo que les he robado, que ha sido mucho”.

Domènech ha asegurado en el comunicado que lo que ha conseguido la formación de Pablo Iglesias y Ada Colau ha sido mucho. “Durante este tiempo he tenido el honor y la responsabilidad de presentarme como candidato en tres campañas electorales, representando a todos aquellos que nos han dado su confianza”, explica el podemita.

Y añade que “después de una profunda reflexión he decidido que es el momento de dejar todos mis cargos, tanto en el parlamento como en el coordinador general de Cataluña en Comú y el de secretario general de Podemos en Cataluña. Creo que es hora de dar paso a las nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los desafíos que el país pide para los próximos meses, que sin duda serán claves para nuestro futuro”.

Xavier Domènech ha agradecido y reconocido la carga que también soportan sus líderes, Pablo Iglesias y Ada Colau. “De estos tiempos apasionantes que estamos viviendo me quedo con momentos mágicos e íntimos vividos con muchos colegas. Y me quedo también con la suerte que he tenido que ser capaz de acompañar a la gente como el Ada Colau en Cataluña y el Pablo Iglesias en España, que asumen todavía una mayor responsabilidad que yo”, ha dicho.