Bronca entre la CUP y el entorno de Junqueras: “¿ERC quiere a hacer república o sólo tener poder?”

Un artículo escrito por Sergi Sol, el ex jefe de prensa de Oriol Junqueras (ERC), en el que se cuestiona la estrategia de desobediencia de la CUP, ha provocado el enojo de los independentistas antisistema que se ha sustanciado en una cadena de tuits de la ex diputada Mireia Boya, que se pregunta si ERC “havenido a hacer república o sólo a tener poder”.

Todo tras el artículo de Sergi Sol, que ha tensado las relaciones entre ERC y la CUP. Publicado en el digital ‘El Nacional.cat’. bajo el título “Pues desobedezcamos”, el ex jefe de prensa del ex vicepresident encarcelado critica la estrategia de la CUP y PDeCAT de competir en mensajes a cuál más radical.

En este artículo, Sol, que actualmente es asesor del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, sostiene que “hace días que JxCat y la CUP pugnan por quién enarbola la ‘estelada’ con más energía”.

Recuerda, además, los datos de una encuesta reciente que indican que “el electorado más ‘puigdemontista’ es curiosamente hoy el de la CUP”, y considera “sintomático” que “la parroquia ‘cupera’ se engorde con el votante nacionalista radical” que había estado representado anteriormente por políticos como el ex diputado de Solidaritat Alfons López Tena.

Según Sergi Sol, “la pugna” entre JxCat y la CUP “por enarbolar la ‘estelada’ más arriba que nadie prevalece por delante de si es roja o azul, cuestión que se revela secundaria” y “la agitación nacionalista” les acaba uniendo “con el matiz” de la cuestión de la desobediencia.

Sobre esta última cuestión, que es la base sobre la que se asienta la actual estrategia de la CUP, Sergi Sol se pregunta a qué esperan los anticapitalistas para empezar a desobedecer, porque “lo que no puede ser es que la desobediencia sólo se predique y no se practique”.

Cínics i rèmores republicanes ben lluny. Bé, això sí @Esquerra_ERC ha vingut a fer #República i no només a tenir poder. Avui, sincerament, en dubto companys. Tristesa per com embruta les vostres sigles (4) pic.twitter.com/kXqGylrP88

— Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) July 30, 2018