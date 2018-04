La Iglesia crea un perfil de Twitter para convencer a los que no marcarán la X por su deriva en Cataluña

El apoyo de multitud de obispos y sacerdotes catalanes al separatismo comienza a pasarle factura a la Iglesia. Numerosos contribuyentes están avanzando en las redes sociales que no marcarán la X a favor de esta institución en su declaración del IRPF. Tal es la preocupación en la jerarquía de la Iglesia católica que se ha visto en la necesidad de crear un perfil de Twitter (‘Xtantos’) para intentar convencer a los españoles de que marquen finalmente esta casilla.

“Este año por primera vez en mi vida no marcaré la X en mi declaración de IRPF. No puedo tolerar que mi dinero llegue a una ‘iglesia catalana’ que no es católica, sino nacionalista y excluyente“, advierte un usuario en las redes sociales. Es uno de los muchos mensajes que pueden leerse estos días en las redes sociales.

Ante esto, el perfil de Twitter de la Conferencia Episcopal explica que “las 10 diócesis catalanas no llegaron a recibir ni el 10% de la distribución de la última recaudación, por lo que su decisión repercutiría directamente en el 90% restante de la Iglesia española”. “Le invitamos a repensarlo”, añade.

Buenas, Juan. Las 10 diócesis catalanas no llegaron a recibir ni el 10% de la distribución de la última recaudación, por lo que su decisión repercutiría directamente en el 90% restante de la Iglesia española. Le invitamos a repensarlo. Un saludo. — Xtantos (@Xtantos) 2 de abril de 2018

“Urnas en iglesias no alivian la tensión”

Otra contribuyente enfurecida por la deriva secesionista de varios religiosos catalanes asegura que no marcará la x en su declaración “por primera vez en 35 años”. “Gracias por su colaboración todos estos años. Sólo el 10% de la recaudación va a las diócesis catalanas y no todos tienen el mismo pensamiento“, le responde el perfil ‘Xtantos’.

“Pues algo tendrá que hacer la Iglesia en España porque no somos pocos los que este año no vamos a marcar la cruz por la deriva de la Iglesia catalana“, continua alegando esta usuaria de Facebook.

La respuesta que recibe a continuación apuesta por “encontrar la manera de vivir con la mayor alegría y concordia social lo antes posible, que hay mucha tensión hoy en día”.

Pero este argumento no le vale a los usuarios enfurecidos al recordar que algunas parroquias pusieron urnas para fomentar la participación en el referéndum ilegal del 1-O. “Pues las urnas puestas en iglesias no creo que alivien tensión social”, finaliza esta discusión al no obtener ninguna respuesta por parte de ‘Xtantos’.

Pues las urnas puestas en iglesias no creo que alivien tensión social — Mercedes González Ma (@Mercede04640988) 2 de abril de 2018

“No tenemos autoridad sobre obispos”

Otros usuarios instan a “desautorizar” a los obispos catalanes que promueven el independentismo y a “condenarlos” por su actitud. La Conferencia Episcopal explica que “no tiene autoridad sobre los obispos, cada diócesis es autónoma y el Papa es su único superior”.