Los radicales que apoyan a Puigdemont rompen el cordón policial que protege el Parlament

Más de un centenar de independentistas han roto el cordón policial que protegía el parque de la Ciudadela, lugar donde se encuentra situado el parlamento catalán. Las inmediaciones del Parlament han sido invadidas por los manifestantes que no comparten que hoy no se haya celebrado el pleno de investidura de Carles Puigdemont. Los Mossos d’Esquadra no han podido detenerles a pesar de haber intentado frenarles desde la entrada del parque.

Entre gritos de “somos gente de paz”, los independentistas han roto el cordón colocado por las autoridades para colarse y quejarse de la decisión del presidente Roger Torrent. Después han arrastrado a la línea de Mossos que intentaban detenerles. La policía catalana no ha sido capaz de parar el avance de los separatistas que, finalmente, han llegado hasta el Parlament.

Algunas cuentas de Twitter habían avisado de que el aplazamiento del pleno no iba a frenar a la ciudadanía independentista.

🚨🚨🚨 Els manifestants ara criden: “O investiu el president, o ocupem el Parlament” — Despertem la República🎗️ (@DespertemRep) 30 de enero de 2018

“Los manifestantes ahora gritan: O investís al president o ocuparemos el Parlament”. Finalmente, el descontento general ha provocado esta invasión.

El prófugo Puigdemont se siente traicionado por ERC y, en estos momentos, los radicales de la CUP, sus cachorros de Arran y los hipermovilizados Comités de Defensa de la República (CDR) son los únicos aliados del ex presidente para conseguir en la calle lo que un Torrent cercado por el Constitucional no le ha permitido alcanzar este martes en el hemiciclo.

Las manifestaciones programadas por las asociaciones independentistas como ANC, no han sido desconvocadas. Esto ha desembocado la protesta en la calle de aquellos que han querido mostrar su descontento por lo sucedido.

La CUP ha sido la primera el levantar la voz para criticar la decisión del presidente del Parlamento regional. “La democracia no se suspende”, le han advertido al presidente Torrent, con carnet de ERC.