La felicitación de Año Nuevo de los consellers destituidos por el 155 transforma el 8 en lazo amarillo

El independentismo no descansa ni en Nochevieja. Así, el amarillo vuelve a tomar el protagonismo durante estas horas, las últimas del 2017 y las primeras del 2018, donde los amigos se cruzan mensajes para desearse un feliz año nuevo. Es el caso de los ex consejeros cesados del gobierno catalán y algunos dirigentes de ERC, que desean un feliz 2018 a sus contactos mediante una postal muy sencilla con las letras de color negro y dónde cambian el 8 de 2018 por un lazo amarillo entrecortado.

Es la felicitación que distribuyen desde esta media tarde del domingo a través de las principales redes sociales así como la mensajería instantánea de whatsapp. La imagen no la acompañan de ningún texto, dejando a la interpretación de cada receptor lo qué puede suponer la felicidad en este nuevo año. El mensaje, aseguran algunos de sus emisores a OKDIARIO, pretende cumplir con el protocolo de felicitar el año a los conocidos pero sin dejar de recordar qué “hay políticos presos, que no pueden hacerlo personalmente y qué no podrán cambiar de año acompañados de sus familias” explican.

Desde la prisión de Estremera, a través de su gabinete y vía twitter, el ex vicepresidente de la Generalitat ha despedido el año recordando que lleva 59 días en prisión preventiva. Esta mañana, Oriol Junqueras ha tuiteado “59 días preso. Fin de año”.

59 nits empresonat.

Cap d’Any. — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 31 de diciembre de 2017

El ex presidente de la Asamblea Nacional de Catalunya y diputado electo de Junts per Catalunya en el Parlament, Jordi Sánchez, también ha tuiteado con un contenido más político, escribiendo desde el perfil @jordialapreso y dictando desde Soto del Real: “Año 2017, año intenso donde hemos ganado un gran recorrido hacia la independencia. En 2018 lo haremos aún mejor con la ilusión y la sonrisa que nos caracteriza. Muy buen año a todos, luz en los ojos y fuerza en el brazo!”.

Any 2017, any intens on hem guanyat un gran recorregut cap a la independència. El 2018 ho farem encara millor amb la il·lusió i el somriure que ens caracteritzen. Molt bon any a torhom, llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/zefrHHsyQe — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 31 de diciembre de 2017

También la entidad que presidió Sánchez hasta hace solo unas semanas, la ANC, desafía al Estado de Derecho y a la Justícia en su felicitación de año nuevo. En la postal, también de color amarillo, la entidad secesionista recuerda qué el 2017 era el año del “referendum o referendum” con dos personas aguantando dos urnas del 1-O y advierte que el 2018 será el de “república o república”, dibujando dos personas tensando una cuerda. Un poco más abajo escriben: “Feliz 2018 con libertad, democracia y república catalana”.