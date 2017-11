El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado hoy la posibilidad de que los votos de los socialistas sirvan, tras las elecciones del 21 de diciembre, para “hacer presidente” a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, a quienes ha responsabilizado de la situación actual.

En la presentación del libro ‘Iceta, el estratega del Partido Socialista’, escrito por el periodista Raúl Montilla (Ediciones B), en el Colegio de Periodistas, el líder del PSC ha defendido que su candidatura es la mejor situada para superar la situación de “bloqueo” político e institucional que vive Cataluña.

No obstante, ante la posibilidad de que no sea el PSC la primera fuerza y de que pueda negociarse un gobierno de coalición, Iceta ha salido al paso de quienes ven a los socialistas abiertos a pactar con los soberanistas: “Yo no haré presidente ni a Junqueras ni a Puigdemont, creo que ya hemos tenido bastante”.

“Sea cual sea el resultado, hay que negociar”

Tampoco facilitaría su investidura, ha añadido, ni siquiera si ERC o el PDeCAT renunciasen a una hoja de ruta que pasara por hacer efectiva la declaración de independencia, porque sus respectivos candidatos, Junqueras y Puigdemont, “son los responsables de habernos llevado hasta aquí, una situación desastrosa”.

Ahora bien, ha matizado, “serán necesarios acuerdos que no pasen por la ruptura de España ni saltarse la legalidad” y que superen la fractura en la política catalana y en la relación Cataluña-España.

“Me gustaría que Cataluña tuviera una mejor autonomía, una mejor financiación, así como impulsar una España federal y que haya un instrumento para decidir si los catalanes aceptan un nuevo acuerdo de relación con España”, ha explicado.

Según Iceta, “sea cual sea el resultado de las elecciones, hay que sentarse a una mesa y acordar las cosas”.