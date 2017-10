La carta de despedida de Soler a los Mossos: “Orgulloso” del golpe, “sé que seguiréis haciéndolo”

El jefe de Trapero y del resto de Mossos se ha despedido a lo grande. En una carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Pere Soler, asegura no arrepentirse de nada, estar convencido de haber contribuido a un “país” mejor, en el que se han respetado “las libertades” de todos, “piensen lo que piensen” y demostrando que este cuerpo de policía autonómica es más “eficaz” que cualquier otro. Pero lo más llamativo es posiblemente el delicado recado que incluye la misiva. Porque Soler avisa de que no habrá cambios en el comportamiento de los Mossos: “Estoy seguro de que seguiréis haciendo (lo que han hecho hasta ahora), dirija quien os dirija”.

La carta de Soler empieza con un “estimados compañeros, finalmente el Senado de España, a propuesta del Gobierno central, ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, y en base a su interpretación, ha decidido cesar al gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como a determinados altos cargos del gobierno, entre los que me encuentro”.

Y acto seguido empieza con los recados. “En primer lugar deciros que ha sido un gran honor compartir, con todos vosotros, este corto pero intenso período de tiempo”, porque el “ADN de esta organización” ha hecho “de vosotros, la Policía de Cataluña, la institución más valorada y querida por nuestro país”.

“También os quiero transmitir, que creo que se está siendo extraordinariamente injusto con el Cuerpo de Mossos, y no sólo por las imputaciones, sin fundamentos, contra nuestros mandos, y que ahora se quieren extender a determinados agentes, sino porque se acusa al Cuerpo de Mossos de una falta de previsión o de actividad, el día 20 de septiembre o el día 1 de octubre, que en ningún caso se produjo”, aclara. Porque según él fue culpa de todo el resto por no avisarles a tiempo: “Difícilmente puede prepararse dispositivo, si previamente no se comunica una actuación”.

También carga contra el resto de policías porque tienen “una diferente forma de actuar, diferente a la vuestra, por parte de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en ningún caso debería suponer, por contraposición, una crítica a la actuación (de los Mossos), que se ha acreditado, que, además, fue mucho más eficiente, sin producir en ningún caso, ninguna persona lesionada”. Y carga, además, contra los mandos de los policías nacionales y guardias civiles: “Como policías sabéis que los agentes siguieron órdenes de sus superiores, y son estos quienes deberían velar por la correcta actuación del comportamiento de sus agentes a la hora de ejercer sus funciones”.

Y se despide con el mensaje a sus ex agentes: “Deciros para acabar que yo como director vuestro estoy muy orgulloso de vuestro trabajo, y no sólo porque no debería haber ningún reproche, por vuestras actuaciones los días 20 de septiembre o el día 1 de octubre, sino también por la que hacéis día a día, por hacer de nuestro país, un país más seguro, donde se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos, piensen como piensen, y vengan de donde vengan”. Y, sobre todo, porque “estoy seguro de que seguiréis haciéndolo, dirija quien os dirija, y con el mando que os mande”.