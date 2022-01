El líder del PP, Pablo Casado, opina en esta entrevista con OKDIARIO sobre el uso del Falcon por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la polémica aún reciente por sus desplazamientos en avión oficial a actos del partido. Casado asegura que, cuando llegue a La Moncloa, utilizará la línea regular para sus viajes privados.

P.- Es posible que, dentro de menos de dos años, usted sea presidente del Gobierno. ¿Vivirá en Moncloa o en su casa particular de Madrid? ¿Usará compulsiva, patológica y psicopáticamente el Falcon, como hace Pedro Sánchez, para irse de vacaciones o a un concierto de rock?

R.- Lo primero, no lo sé. Creo haber leído que Rajoy intentó no ir a Moncloa y era algo que no se podía plantear a nivel de seguridad. Pero ni lo recuerdo ni lo he pensado, la verdad. No estoy obsesionado con el colchón como otros que escriben biografías con manos ajenas. El tema del transporte sí que lo he pensado. Me parece un auténtico fraude al contribuyente que utilices tan compulsivamente un medio caro y contaminante como es el avión y, si se me permite, de una forma patológica. Es de una inseguridad… Es una horterada. A Valladolid te vas en AVE, que es maravilloso, o en coche. Yo me fui a un acto a Soria -hora y media en coche- en el que estaba Sánchez y él fue en helicóptero. Que además le tuvo que dejar a media hora porque había un campo de fútbol. Es de mal gusto y, además, un fraude cuando encima vas a actos de partido y un engaño cuando, para que medios de comunicación como OKDIARIO no digan que has ido al congreso de Ximo Puig en el Falcon, te inventas que vas a visitar una fábrica de azulejos media hora antes. No nos tome el pelo.

P.- ¿Irá en línea regular cuando vaya de vacaciones a Alicante?

P.- ¡Pues claro! Y es que, además, creo que es lo más eficaz. El otro día estuve cenando con Nick Clegg (ex viceprimer ministro del Reino Unido) aquí en Ávila porque su mujer, Miriam, es de Olmedo. Ellos veraneaban allí y me decían que venían siempre en Ryanair. David Cameron y el actual presidente de Irlanda, también. Puedo entender que lo hagas por razones de seguridad pero que, por sistema, tengas ese gasto, esa contaminación y ese boato… Y luego dice en su Plan 2050 que no se puede comer carne y no se puede ir en avión a menos de no sé cuánta distancia. Un poquito de solidaridad con los que lo están pasando mal, porque eso siempre se nos olvida. El último informe de Cáritas es escalofriante. Dice que 6 millones de españoles están en riesgo severo de pobreza, que un millón de hogares tiene a todos sus miembros en paro y que el 10% de hogares no ha encendido la calefacción porque no puede hacerlo. Hay un millón de españoles que hace colas del hambre todos los días y que hoy van a ir a una cola de una parroquia o de una ONG a coger una bolsa de comida. Esta es la España que «sale más fuerte”. El escudo social de esta gente no ha funcionado, porque el que tiene que funcionar es el del crecimiento económico que crea empleo y que así, incluso cobrando menos impuestos, se recauda más. Y con lo que recaudas de más tienes un Estado del bienestar más fuerte.