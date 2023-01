El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha mostrado muy crítico este domingo con la indefinición del Gobierno de cara a revisar y modificar la Ley de Garantía Integral contra la Violencia Sexual, la llamada ley del sólo sí es sí impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según Sémper, la norma, de la que se han beneficiado ya cerca de 277 agresores sexuales, no debería provocar la salida en libertad anticipada de los violadores, sino que debería ser la propia Montero la que «se tiene que ir a la calle».

El Gobierno de Pedro Sánchez debate internamente sobre los términos en los que revisará la ley del sólo sí es sí, pactada por el presidente con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero mientras, desde el ala morada del Ejecutivo insinúan que no acatarán la orden de pasar a revisión la norma, ya que supondría «ceder a las presiones» que «sectores conservadores» están aplicando sobre sus socios del PSOE.

Desde la oposición, sin embargo, exigen al Gobierno que no pierda más tiempo y que modifique la ley cuando antes, «mañana mismo», para evitar que más violadores y agresores sexuales se sigan beneficiando de rebajas de pena y liquidaciones de condena. Así lo ha sostenido este domingo Borja Sémper, tras un acto del partido en el País Vasco en el que estuvo acompañado por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.

Según Sémper, «es inaceptable que el Gobierno no modifique la ley por equilibrios partidistas», en referencia a las tensiones internas que puede provocar en el Ejecutivo llevar estar norma a revisión, señalando así el mal funcionamiento de una ley diseñada por Irene Montero y su equipo que ya ha beneficiado «a cerca de 300 violadores».

El portavoz del PP ha dedicado duras palabras a la ministra de Igualdad, de quien ha dicho que «quien tiene que ir a la calle no son los agresores sexuales, quien se tiene que ir es la ministra de Igualdad. Y es algo clamoroso que necesita España y necesitan las mujeres agredidas».

«Si no se cambia la ley, es porque Sánchez no quiere porque no se quiere enfrentar a Podemos. Y es que Podemos vive en la ortodoxia y en la ausencia de humildad y capacidad de rectificación. Por lo tanto, no es un problema sólo de Podemos, es un problema del Gobierno que afecta al conjunto de la sociedad española», ha explicado Sémper.

Amenaza de ruptura

La coalición PSOE-Podemos atraviesa sus horas más complicadas. Así lo reconocen dirigentes de los dos partidos que forman el Gobierno. La imposición por parte de Pedro Sánchez, obligando a reformar la ley del sólo sí es sí de forma inminente en las próximas semanas, ha cogido por sorpresa a la formación morada. Un cambio que, además, acerca la ruptura entre los dos socios gubernamentales. Coinciden unos y otros en que «es lo más serio de la legislatura».

Y es que el movimiento de forzar a Irene Montero a modificar la norma, el jefe del Ejecutivo lo ha consensuado únicamente con la vicepresidenta segunda y líder institucional de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, sin consultas previas ni con Montero ni con Ione Belarra. «Se hará y punto, sin condiciones, lo dice el presidente», aseguran en su entorno. No hay matices ni otras opciones. Sánchez ha actuado así muy pocas veces, porque hacerlo supone obligar a su socio de Gobierno a aceptar un papel testimonial.