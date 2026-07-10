El BOE lo confirma: ya es oficial el calendario de festivos que disfrutarán millones de españoles

El verano avanza y muchos trabajadores ya miran el calendario en busca de los próximos días de descanso. Sin embargo, el calendario laboral deja pocas oportunidades de disfrutar de un festivo común en toda España durante los próximos meses.

Según el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde mediados de julio y hasta finales de septiembre solo queda un festivo nacional: el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. A partir de esa fecha, los siguientes festivos dependerán de cada comunidad autónoma hasta la llegada de las próximas fiestas de ámbito estatal.

Otra fiesta a destacar es la que se celebra el 25 de julio en Galicia, festividad del apóstol Santiago. El objetivo es honrar al santo y reivindicar su identidad cultural, además de resaltar su importancia como patrón de España, después de que lo decretase el papa Urbano VIII en el año 1630. Ese día también será festivo en el País Vasco.

Resto de festivos en España

Además de ese festivo, en Asturias se celebra el 8 de septiembre el Día de Asturias, coincidiendo con el día de la patrona, la Virgen de Covadonga. La Santina, que es como se conoce popularmente a esta imagen de la Virgen María, se encuentra en una cueva de Covadonga. Según cuenta la tradición, la Virgen ayudó a los cristianos dirigidos por don Pelayo a ganar la Batalla de Covadonga, provocando un desprendimiento de rocas, iniciando la Reconquista.

En Cantabria, tendrán dos fechas principales. El 28 de julio es el Día de la Comunidad Autónoma (Día de las Instituciones), celebrando el aniversario de la constitución de la Provincia de Cantabria el 28 de julio de 1778. La otra fecha destacada es el 2 de agosto, cuando se celebra cada año en el municipio de Cabezón de la Sal para homenajear la cultura, la artesanía, el folclore y la naturaleza del pueblo cántabro.

Por último, en Cataluña se celebra el 11 de septiembre la Diada de Cataluña. En él, se conmemora la caída de Barcelona tras un asedio de 14 meses durante la Guerra de Sucesión Española. Por ello, se recuerda la pérdida de la soberanía, convirtiéndose en una jornada de reivindicación de la identidad, la cultura y el autogobierno de la región.