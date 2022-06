Así es Carmen Romero, la española con más poder dentro de la OTAN

Entre los próximos 28 y 30 de junio se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN. Una reunión que tendrá lugar en un periodo en el que entre otros temas a tratar destaca la Guerra de Ucrania. La capital servirá como «base de operaciones» para la reunión de más de 40 líderes mundiales, pero destaca además la presencia de la Carmen Romero, periodista de profesión que trabaja para la Alianza Atlántica desde 2004. De ella analizamos ahora su perfil para saber mejor quién es y cuál es su función. Descubramos más sobre Carmen Romero, la española con más poder dentro de la OTAN.

Carmen Romero es actualmente Subsecretaria General Adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, cargo para el que fue designada en octubre de 2016. Se incorporó a la OTAN en mayo de 2004 como Portavoz Adjunta y Jefa de Prensa y Medios, cargo que ocupó durante 12 años. También ha sido portavoz interina de la OTAN, incluso durante el conflicto Rusia-Georgia en agosto de 2008.

Periodista de profesión, antes de entrar a trabajar para la OTAN, Romero tuvo una larga carrera como corresponsal de Asuntos Exteriores de la Agencia de Noticias EFE con sede en las Naciones Unidas en Ginebra, Moscú y París, cubriendo eventos como la revolución en Rumania, la caída del Muro de Berlín, la guerra en Chechenia , la crisis de Kosovo y la campaña de la OTAN en la ex Yugoslavia. De 2001 a 2004 fue corresponsal de Defensa y Asuntos Exteriores de la Agencia de Noticias EFE ante la Unión Europea y la OTAN. Durante ese período también fue enviada especial a Irak y Afganistán.

Tiene un máster en Periodismo y Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Ciencias de la Información de Madrid. En 1996, recibió un premio para Jóvenes Periodistas de la Asociación Internacional de la Prensa en Madrid por su cobertura de la guerra en Chechenia.

Working with colleagues behind the scenes on the public communications elements of the #NATOSummit. Preparations are going well. 2 days left! Madrid is ready! pic.twitter.com/eyaJYme4GZ

— Carmen Romero (@NATORomeroC) June 26, 2022