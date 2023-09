Así actuaba Óscar Puente, dóberman de Sánchez, como el sirviente de ‘El avaro’ en su etapa como actor

No fue desencaminado Alberto Núñez Feijóo el pasado martes cuando contestó al diputado socialista Óscar Puente y su grosera intervención que él no iba a participar en el «club de la comedia». De comedias sabe y mucho el ex alcalde de Valladolid, quien no sólo ha ejercido como abogado y político en su carrera profesional. Su ficha oficial como parlamentario de la presente legislatura dice que Óscar Puente también fue «actor de teatro» entre 1988 y 1999, según consta en la web del Congreso. Un dato que no incluye en su currículum actual como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid.

A Puente le encargó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que difamara a Feijóo en el debate de investidura celebrado esta semana. El jefe del Ejecutivo de coalición declinó intervenir para no tener que dar así explicaciones sobre la amnistía que negocia con los independentistas catalanes. Fue la primera vez en Democracia en que el presidente en funciones no dio la réplica al candidato designado por el Rey. Eligió a un diputado raso, sentado en la cuarta fila del Grupo Socialista, pero con fama de incendiario y con pasado profesional en la comedia. El Congreso, convertido en un circo.

Hace unos años el diario El Norte de Castilla publicó una información sobre dicha faceta de actor de Óscar Puente, desvelando un vídeo donde aparecía éste interpretando al personaje de Valerio en El avaro, allá por 1995, en el Teatro Maravillas de Madrid. Las imágenes habían sido rescatadas del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte. En el vídeo aparece un joven actor Óscar Puente en el papel de Valerio, bajo la dirección de Juan Antonio Quintana, compartiendo reparto, entre otros, con Eva Hache o Diego Martín, e interpretando la adaptación de la obra que realizó Enrique Llovet y que fue un éxito de taquilla.

Dinero y poder

La comedia de Molière, de 1668, muestra vicios vigentes hoy y siempre: el afán desmesurado de riquezas y la combinación letal de dinero y poder. La avaricia aparece encarnada en el personaje de Harpagón, principal protagonista. Valerio es el joven enamorado de la hija de Harpagón, que entra como sirviente en su casa para acercarse a éste y al que llegan a acusar del robo de la caja en la que el viejo usurero guardaba su oro.

Aquella información recogía que en 1989, con apenas 20 años, Puente entró en el Aula de Teatro de la Facultad de Derecho de Valladolid, donde el actor Juan Antonio Quintana, que la dirigía, vio habilidades para la interpretación en aquel joven alto. El ex alcalde de Valladolid estaba entonces a punto de afiliarse al PSOE, lo hizo en 1990, si bien en aquellos años su mente estaba en la abogacía y en el teatro, no en la política, compaginando los ensayos y las representaciones con los estudios de Derecho y, después, con su trabajo en un despacho de abogados de Madrid. Así vivió durante una década, empezando luego ya su carrera política en Valladolid en 2004 como vicesecretario General de la Ejecutiva Provincial.