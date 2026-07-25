La angustiosa entrada por carretera de los bomberos en un monte envuelto por las llamas del incendio

Este es el video que muestra la angustiosa llegada de los Bomberos de la Comunidad de Madrid a una de las carreteras que está siendo devorada por las llamas del incendio desatado en la sierra oeste de Madrid. En el video se aprecia el nivel de peligrosidad que afrontan los efectivos del Cuerpo de Bomberos al adentrarse en el incendio, así como la preocupación de los efectivos que se trasladan en el camión instantes antes de iniciar sus trabajos de extinción.

Los incendios que están quemando los bosques de Madrid y Ávila han obligado hasta el momento a evacuar y a confinar a más de 85.000 personas. En estos momentos, no han logrado ser perimetrados ni controlados y llevan arrasadas unas 20.000 ha de bosque en la Comunidad de Madrid, según ha precisado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, mientras que en el incendio de Ávila, las autoridades dan cifras algo menores: alrededor de 15 hectáreas.

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han visitado hoy el puesto de mando de Cenicientos, antes de que tuviera que ser desmantelado y evacuado. Desde allí, la presidenta madrileña ha evaluado los daños ocasionados por el fuego y ha puntualizado que el comportamiento del viento en las próximas horas es de vital importancia para ayudar a controlar los incendios.

Por su parte, Pedro Sánchez ha señalado que la estadística juega en nuestra contra por lo que se refiere a los montes de España, puesto que si en los últimos 10 años la media de hectáreas calcinadas ha sido de aproximadamente 100.000 durante todo el año, en esta ocasión, en julio de 2026 llevamos ya 130.000 ha calcinadas, a la espera de ver cómo evolucionan los fuegos activos en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que son los de mayor intensidad, y a la espera de que finalice el año y, en especial, la época de incendios.