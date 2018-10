El PP andaluz renueva a siete de sus ocho cabezas de cartel al integrar a partidarios de Casado

El PP andaluz ha renovado a siete de sus ocho cabezas de cartel respecto a los anteriores comicios de 2015 e integra a representantes afines al presidente nacional del partido, Pablo Casado, al frente de sus listas para las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 2 de diciembre, con las que pretende lograr el cambio al frente de la Presidencia de la Junta.

Según han indicado fuentes ‘populares’ este sábado, el acuerdo acerca de los ocho cabezas de lista se ha cerrado en las últimas horas, y solo repiten en el primer puesto de cada una de ellas respecto a los comicios de 2015 el presidente del PP-A, Juanma Moreno, por la provincia de Málaga.

Entre los nuevos cabezas de cartel se encuentran el ex ministro y ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por Sevilla, y el ex secretario de Estado de Seguridad y ex alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, por Córdoba. Zoido sustituye al expresidente del PP de Sevilla Juan Bueno, y Nieto, a la diputada Rosario Alarcón.

Además, el alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), José Ortiz, reemplaza a Ana Mestre como cabeza de cartel por la provincia gaditana, pese a que dirigentes afines a Moreno daban por hecho en los últimos días antes que la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A sería la cabeza de lista.

Finalmente se ha elegido al alcalde de Vejer, uno de los primeros representantes ‘populares’ en Andalucía que apoyó a Casado en el proceso que se abrió el pasado verano para relevar a Mariano Rajoy al frente del PP.

Tanto Zoido como Nieto son diputados en el Congreso, por lo que deberán dejar el acta una vez que sean elegidos tras las elecciones, dada la incompatibilidad entre ambas responsabilidades. Si bien, pueden formar parte de las listas electorales y mantener aún el escaño en la Cámara Baja.

Un caso parecido se da con el alcalde de Vejer, que deberá renunciar a este cargo si es elegido en los comicios del 2 de diciembre para formar parte del Parlamento andaluz.

La secretaria general del PP-A, Loles López, encabeza la lista por la provincia de Huelva, sustituyendo así al presidente del partido en este territorio, Manuel Andrés González, mientras que Marifrán Carazo, portavoz adjunta en el Grupo Popular, releva en esta responsabilidad a Carlos Rojas, actualmente diputado en el Congreso.

En Almería, la actual senadora Maribel Sánchez será la cabeza de lista, en sustitución de Carmen Crespo, portavoz parlamentaria del PP-A, quien irá de número tres. Finalmente, en Jaén, la vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP-A, Maribel Lozano, dará el relevo a Miguel Ángel García Anguita, quien recientemente ha anunciado que deja la política.

Zoido, Nieto, Ortiz y Maribel Sánchez forman parte del sector del partido más afín a Casado, mientras que López, Carazo y Maribel Lozano son más cercanos al líder del PP-A, Juanma Moreno.

Los números uno del PP-A cuentan con el acuerdo de las direcciones provinciales, andaluza y nacional. Si bien, será el Comité Electoral quien dé luz verde a su aprobación junto a las candidaturas completas, compuestas por 109 candidatos.

Los ocho cabezas de lista serán presentados este sábado en un acto en Granada, que contará con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, quien ofrecerá todo su apoyo a los candidatos. Un día más tarde, este domingo, Juanma Moreno presentará su candidatura a la Presidencia de la Junta en un acto en El Puerto de Santa María (Cádiz).